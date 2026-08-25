Het nieuwe SsangYong heeft wederom iets uit te leggen

Een brochure is normaal gesproken een vrij eenvoudig dingetje: je leest een beetje wat er op de auto zit en vervolgens ga je ervan uit dat het ook echt in de auto zit. KGM, het merk dat we in Nederland nog kennen als SsangYong maar tegenwoordig door het leven gaat als Korean Genius in Motion, maakt dat nog ietsje spannender.

Nadat bij de Musso EV al werd ontdekt dat geclaimde airbags ontbraken, blijkt ook de elektrische Torres EVX een airbag te missen die volgens de brochure gewoon aanwezig zou moeten zijn. Not so Genius now.

Acht airbags op papier, zeven in het echt

Bij de Torres EVX staat in bepaalde modelinformatie dat de auto gewoon netjes over acht airbags beschikt. Dat zijn er in de echte wereld dus zeven. De ontbrekende airbag is die voorin tussen de bestuurder en passagier, oftewel de front-centre airbag. De fout werd ontdekt tijdens het onderzoek rond de Musso EV. Bij die elektrische pick-up bleek eerder al dat twee geadverteerde airbags gewoon nooit waren gemonteerd: een front-centre airbag en een knie-airbag voor de bestuurder.

Daarna werd ook de Torres EVX nog maar eens goed onder de loep genomen. En ja hoor: weer een airbag die op papier wel vrolijk mee deed, maar in de echte auto besloot thuis te blijven. KGM noemt het zelf een administratieve fout en laat weten dat de auto's zelf helemaal niet gewijzigd zijn. De Torres EVX is volgens het merk altijd met zeven airbags geproduceerd en voldoet gewoon netjes aan de Australische toelatingseisen.

ANCAP vindt het minder grappig

In Australië zijn inmiddels 20 Torres EVX-exemplaren verkocht. Volgens ANCAP zijn er daarnaast nog 70 exemplaren in Nieuw-Zeeland verkocht. De veiligheidsorganisatie vind het verhaal over de ontbrekende airbag allesbehalve grappig. Volgens ANCAP kan het ontbreken van de front-centre airbag grote gevolgen hebben voor de bescherming van inzittenden als je van de zijkant een aanrijding krijgt. Daarom roept de organisatie KGM op om de airbag voortaan ook daadwerkelijk te monteren.

Een officiële ANCAP-score voor de Torres EVX is er voorlopig nog niet, en wanneer die beoordeling verschijnt is ook nog niet bekend. KGM zegt ondertussen dat de fout inmiddels is hersteld in het marketingmateriaal en dat alle dealers netjes op de hoogte zijn gebracht. Het merk heeft bovendien naar eigen zeggen ook de informatie van de andere modellen gecontroleerd en daarbij geen nieuwe afwijkingen gevonden. Dat scheelt weer.

De tweede keer is toch wat ongemakkelijk

Maar toch schuurt het daar een beetje. KGM heeft natuurlijk niet bewust een airbag uit een auto gesloopt om een paar euro te besparen. Tenminste dat mag ik hopen. Nee, volgens het merk gaat het om verkeerde productinformatie. Maar nadat bij de Musso EV al twee ontbrekende airbags werden ontdekt, voelt een tweede model met een verkeerde airbagvermelding toch behoorlijk ongemakkelijk.

Als klant wil je natuurlijk niet hoeven denken: “Even kijken wat er volgens de brochure in zit, en daarna nog maar eens controleren wat er daadwerkelijk gemonteerd is.” KGM zal vooral hopen dat dit hoofdstuk snel vergeten wordt denk ik.

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