Het tempo waarin Chinezen auto's bouwen gaat ten koste van de veiligheid

Waar Audi enorm trots verkondigde dat de Nuvolari binnen 405 dagen van schets naar rijdend prototype is gegaan en zich daardoor kan meten met de snelheid waarmee Chinese autofabrikanten auto's ontwikkelen, zien externe partijen niet zoveel positiefs in deze haastige spoed.

Het is op dit moment werkelijk niet meer bij te houden hoeveel nieuwe auto's er per maand op de markt verschijnen in China. De fabrikanten proberen elkaar daar schijnbaar elke dag weg te concurreren met een nog iets beter model dan degene die ze een week eerder introduceerden. Gelukkig stroomt die innovatiekracht nog niet over naar Europa, waar we slechts een fractie van de nieuwe modellen krijgen aangeboden. Maar tegelijk nemen Europese autobouwers wel voorbeeld aan de gang van zaken in het Verre Oosten.

Dat zou op zich geen probleem hoeven te zijn. Het versnellen van het ontwikkelingsproces kan immers betekenen dat er beter en sneller op de veranderende klantwens ingespeeld kan worden terwijl er aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd worden. Maar als we niet oppassen kan dit doorslaan in een innovatiestrategie waarbij niet meer gaat om het eindproduct, maar om de snelheid waarmee de volgende innovatie geïntroduceerd kan worden. Iets waarbij de focus wel eens een beetje weg kan verschuiven van veiligheid.

Onaangekondigde controle

Dat is precies waar men zich in China nu nogal druk om maakt. Het idee is dat de snelheid waarmee autofabrikanten handelen zo ongehoord hoog ligt dat ze de kantjes er vanaf beginnen te lopen. En die kantjes kunnen wel eens heel belangrijk zijn voor de persoon die verwacht dat hij een deugdelijk product koopt. Daarom grijpt de Chinese overheid nu in en begint het met het onaangekondigd binnenvallen bij autofabrikanten.

Het idee van de verrassingsbezoeken is om te kunnen controleren of de automakers zich wel netjes aan de kwaliteitseisen houden. En dat gaat verder dan alleen de productie controleren. Zo wordt er ook gekeken naar de manier waarop auto's getest worden en of de testcycli wel hout snijden. Daarnaast verhoogde de overheid onlangs het minimale aantal gereden kilometers bij het testen op de weg van 15.000 naar 30.000 km. Blijkbaar nodig, want er zijn fabrikanten die al worden beschuldigd van het afleveren van auto's waarbij de accupakketten met regelmaat na 15.000 km harder dan normaal beginnen af te takelen.

Veiligheid, reputatie en geld

Het onderliggende idee van de extra controle op veiligheid en andere standaarden is niet zo zeer het afremmen van de industrie, maar eerder het beschermen van de reputatie die Chinese auto's nu hebben. Vooralsnog worden ze gezien als volwaardige concurrenten van de gevestigde (Europese) orde, maar als auto's door de snelle innovatiecyclus ineens steekjes beginnen te laten vallen die kunnen leiden tot ernstige ongelukken, kan het heel snel gedaan zijn met die reputatie.

Er staat voor Chinese auto-industrie dus meer op het spel dan het redden van mensenlevens, er is een wel degelijk financieel risico waarmee de automakers nu spelen. Of ze dat zelf ook inzien is de vraag. Veel fabrikanten geven aan dat de industrie niet afgeremd kan worden en dat ze, ongeacht de initiatieven van de overheid, op volle vaart door blijven ontwikkelen en produceren. Als ze dat niet doen, dan verliezen ze de concurrentiepositie, zeggen ze.

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