Het tofste onderdeel van deze Audi TT is niet wat je verwacht!

De zomerse temperaturen zijn hier en dat betekent dat de daken weer naar beneden mogen. Voor Valentijn kon dit seizoen niet snel genoeg beginnen. In een Autoblog Mijn Auto-video laat hij trots zijn zilvergrijze Audi TT Roadster (8S) zien.

De zoektocht begon aanvankelijk bij een tweede generatie TT (8J) omdat die wat betaalbaarder was, maar het lot besliste anders toen hij bij een verkoper een derde generatie zag staan: "Toen dacht ik: ja, dat is echt heel vet. Ik dacht: ik kan er blijven over twijfelen, maar ik kan het ook gewoon een jaar proberen en dan zien we het wel."

2.0-liter TFSI

Het exemplaar is geen gekke S of getunede RS, maar een vrij standaard TT Roadster. Onder de motorkap ligt een 2,0-liter motorblok die 230 pk via een quattro-systeem naar alle wielen stuurt. Volgens Wouter is het niet meer dan genoeg kracht, maar wel gewoon genoeg.

Het beste van deze TT: het interieur

Waar we helemaal blij van worden, is de cabine en dan vooral het tellerscherm en diens software. Dit model kreeg als eerste Audi het Virtual Cockpit-systeem: een digitaal display recht voor de neus van de bestuurder waardoor een centraal scherm op het dashboard overbodig werd.











Maar het zijn vooral de ventilatieroosters die de show stelen. Daarin zijn namelijk kleine displaytjes verwerkt waarmee je de klimaatbeheersing en stoelverwarming bedient. Geniaal! Later is er door een specialist nog een software-update uitgevoerd, waardoor Valentijn nu ook over Apple CarPlay beschikt op zijn digitale instrumentenpaneel.

Het dilemma: upgraden of sparen voor een RS?

Hoewel de auto met iets meer dan een ton op de teller uitstekend rijdt, twijfelt Valentijn soms nog over een paar kleine upgrades. Het blok leent zich immers perfect voor een simpele softwarekuur. "Een chipje en een downpipe en een uitlaat en zo. Je weet ook dat het wat meer doet. Maar ja, is het dan nog wijs om dat uit te laten voeren? Daar zit ik al een beetje mee."

Waar Valentijn wél echt een keer naar wil laten kijken, is de DSG-bak en het ietwat 'sponsachtige' gevoel in de remmen: "Als hij nu rijdt moet ik weer hard remmen... ze bijten niet helemaal tot ze wel bijten ofzo."

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om van auto te wisselen. Een tijdje voor de Autoblog-opnames was Valentijn in de Eifel met de Nederlandse TT Roadster-club. Daar reden ook twee hardcore RS-modellen met de legendarische vijfcilinder tussen. "Als je dat allemaal al hoort, als die de bochten doorgaan en je hoort dat gegalm, dan ben gelijk op je mobiel aan het checken wat er te koop staat.’’ Hij zou het ‘’echt heel gaaf vinden’’ om voor de RS te gaan.

