Het verhaal achter de Mercedes E-Klasse 4×4² Prototype

Een grote auto met nog grotere ambities.

Het is niet iedere dag dat we een waanzinnig creatief, maar vooral prettig gestoord project voorgeschoteld krijgen. Voor wat betreft deze uit de naad gemodificeerde E-Klasse geldt dit eigenlijk niet, daar de auto vorig jaar al werd onthuld alszijnde een one-off van een losgeslagen medewerker. Wij hebben de wagen echter nog niet behandeld, dus geeft de video heeeeeeeeeelemaal onderin het bericht ons een handig excuus om hem alsnog in de schijnwerpers te zetten.

De auto is vakkundig in elkaar gezet door Jurgen Eberle, een voor Mercedes werkende techneut die o.a. hielp bij de ontwikkeling van de E-Klasse. Nadat de auto eenmaal op de markt was gekomen, besloot hij er een te maken die zijn inspiratie haalde uit de G63 6×6 en de G500 4×4². Eberle koesterde al lange tijd een enorme fascinatie voor ruige terreinwagens, en met de nieuwe E-Klasse zag hij zijn kans een geheel eigen, maar vooral bijzondere off-roader te creëren.

Om preciezer te zijn greep hij de E-Klasse All-Terrain bij de kladden, waarmee Mercedes halvewege 2016 op de proppen kwam. All-Terrain betekende in dit geval dat er een aantal lichte aanpassingen waren gedaan om de auto zogenaamd klaar te stomen voor allerlei ondergronden. Een ietwat verhoogde auto beplakt met plastic opsmuk houdt echter niemand voor de gek, zeker geen ambitieuze off-road-fanaat.

Hierop sloeg Eberle aan het werk. De ingenieur, die in eerste instantie verantwoordelijk was voor de voorzijde van de E-Klasse, bedacht een manier waarop de wagen met 40 mm verhoogd zou worden. Op deze manier zou zijn E400 de naam All-Terrain ook daadwerkelijk eer aandoen. Echter, zijn project werd hem al snel teveel, waardoor hij zich genoodzaakt zag hulp in te roepen van collega’s. Niet veel later stuitte hij op een medewerker, die het krankzinnige maar geniale idee had om de portaalassen van de G500 4×4² over te hevelen naar de E-Klasse. Samen doken de twee in de mogelijkheden, waarna ze al gauw tegen het volgende probleem aanliepen: budget.

Hier moeten we onze pet afnemen voor de brandende passie van de desbetreffende managers. Nadat Eberle zijn plan tot in detail had uitgetekend, zocht hij zijn leidinggevenden op met de vraag of er niet wat geld heen en weer geschoven kon worden om zijn monsterlijke E-Klasse te bouwen. Zijn superieuren hoefden er niet lang over na te denken, want kort daarna kreeg hij de middelen om zijn project te voltooien. Zelfs de portaalassen van de G500 mochten worden gebruikt.

Vooral dat laatste is wat de E-Klasse van Eberle zo anders maakt. Waar hij de bolide aanvankelijk slechts met luttele centimeters wilde verhogen, was hij nu ineens bijna drie keer zo hoog als de normale All-Terrain. Het prototype staat in totaal 420 mm van de grond. Daarbij is de spoorbreedte, zoals je uit de foto’s waarschijnlijk al kon opmaken, ook flink breder dan eerst. Dankzij het 4×4-onderstel is hij in breedte gegroeid met liefst 200 mm. De 31″ banden doen de mond alleen maar verder openvallen.

In totaal werkte Eberle ruim zes maanden lang buiten zijn normale arbeidsuren om, om het project af te ronden. In de tussentijd hebben verschillende buitenlandse publicaties er al in rond mogen rijden. Logischerwijs zijn ze er stuk voor stuk lyrisch over. Hoewel de 334 pk sterke E400 geen lage gearing heeft en geen mechanisch differentieel heeft om vast te zetten, tuft de 3-liter V6 met verve over vrijwel ieder terrein.

We betreuren het daarom ook dat Mercedes de auto nog niet in gelimiteerde oplage de wereld in heeft geschoten. Of hij er überhaupt ooit komt weten we evenmin. Wat de toekomst ook voor ons in petto mag hebben, de E-Klasse van Eberle zal niet snel verdwijnen. Dat is zeker.