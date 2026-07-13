Ga vandaag tanken! Benzineprijzen gaan voor nieuwe recordhoogtes

"Goh, de benzineprijzen gaan weer stijgen. Dat verhaal kennen we wel. Het zal allemaal wel meevallen." Ja, wij worden er ook een beetje moedeloos van. We kunnen elke dag wel blijven schrijven over stijgende en dalende prijzen, maar nu lijkt er toch wat meer aan de hand. Een combinatie van explosieve factoren die samen voor nog meer problemen gaan leiden.

Dit weekend was het weer goed raak in Iran. De VS voerde heftige aanvallen uit en het is wederom onduidelijk of de Straat van Hormuz nu open of dicht is. Wat we wel weten, is dat er nagenoeg geen schip meer door voert. En dat zet de hele olie-industrie wederom onder druk. We zijn inmiddels meer dan bekend met de gevolgen daarvan, maar nu verwachten analisten dat het nog maar een voorproefje op het echte pijnlijden was.

Olieraffinaderijen veren niet mee

Deze keer is er namelijk nog een factor die extra roet in het eten gooit: de olieraffinaderijen die de prijs toch al hoog hielden. Eerder meldden we al dat de ACM onderzoek deed naar de hoge benzineprijzen en de beschuldigende vinger naar de tussenpartijen wees. De brandstofproducenten zouden namelijk aan een fenomeen genaamd 'rockets and feathers' doen. Kort door de bocht betekent dat ze de prijs enorm snel opschroeven als de ruwe olie duurder wordt, maar langzaam laten dalen als de prijs voor de grondstof inzakt.

Volgens analisten zijn hiervoor meerdere redenen. Zo zouden de raffinaderijen simpelweg geen optie hebben om de prijzen te verlagen, omdat ze zelf tegen hogere productiekosten dan ooit aanhikken. Tegelijk zou er vanuit de markt, waar nog steeds enorme vraag is, weinig incentive zijn om de groothandelprijzen omlaag te gooien.

Olie op het vuur

De combinatie van het niet meeveren van de olieraffinaderijen en het omhoog schieten van de olieprijzen, is op dit moment de combinatie die de automobilist het minst graag ziet. Het is olie op het toch al goed brandende vuurtje gooien. Dus het advies is om vandaag nog te tanken. Als we de analisten mogen geloven, dan wordt het er voorlopig niet veel beter op.

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