Het wordt vanaf morgen nóg interessanter om in België te tanken

We schreven vorige week al dat het voor 35% van Nederland loont om over de grens te tanken. Zelfs als je in Rotterdam woont loont het om de tanktoerist uit te hangen in België. Als we de reistijd even buiten beschouwing laten. Vanaf morgen wordt het verschil tussen België en Nederland nog groter.

De Belgische overheid heeft namelijk een nieuwe maximumprijs bepaald. Bij onze Zuiderburen werkt het dus iets anders dan in Nederland. Dat er in Nederland geen maximum is aan de benzineprijzen is inmiddels wel duidelijk. Momenteel staat de gemiddelde landelijke adviesprijs van een litertje peut op € 2,729…

Lagere maximumprijs

Dat kan een stuk goedkoper. Daarvoor moet je even een ritje naar België maken. Momenteel is de maximumprijs daar € 2,108. Dat scheelt al een slok op een borrel, maar vanaf morgen wordt de prijs verlaagd met 9,7 cent. Dan is het dus € 2,011. En let wel: dat is de maximumprijs, er zijn dus ook gewoon tankstations te vinden waar je voor minder dan 2 euro kunt tanken. Maar misschien niet vlakbij de grens.

Voor de ouderwetse dieselrijders in ons midden: de maximumprijs van diesel wordt eveneens verlaagd, met 7,1 cent. Voor een liter diesel betaal je vanaf morgen maximaal € 2,423. Dat is nog steeds heel prijzig, maar in Nederland is de adviesprijs voor diesel € 2,778. Dus ook voor veel dieselrijders zal het nog steeds lonen om over de grens te tanken. Misschien zelfs als je in Rotterdam woont.

Via: HLN

Foto: Aston Martin Vantage aan de pomp in België, gespot door @biertjuh

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