Dit is de goedkoopste V8 cabrio van Marktplaats

Wat een paar heerlijke dagen hebben we gehad hè? En als we de weermensen mogen geloven is er de komende dagen ook weer meer dan genoeg ruimte voor de zon. Dat zeggen ze altijd zo, valt het jou ook op?

En dus begint het bij heel veel mensen weer te kriebelen, inclusief bij ondergetekende; een cabrio. Ik heb nog altijd mijn BMW Z4 sDrive 35i in bezit, maar die staat -nog- in de winterstalling. Eigenlijk was ik van plan hem er pas in mei uit te halen, maar nu het zulk heerlijk weer is bestaat de kans dat ik dat een maandje naar voren haal. Maar goed, ik dwaal af.

Want als je geen cabrio hebt, of je wil er een met een V8, dan hebben we even voor je gezocht. En we hebben de goedkoopste van Marktplaats voor je gevonden. En goedkoopste betekent in dit geval niet de minste. Verre van zelfs.

Het gaat namelijk om de Aston Martin V8 Vantage Roadster 4.3, uitgevoerd in stemmig zwart. Ook in het interieur is het zwart wat de klok slaat. En die is te koop voor een lousy €53.995. Dat klinkt als een hoop geld, maar dat valt eigenlijk best mee. Mocht je nog tips nodig hebben om moeder de vrouw te overtuigen, lees dan even verder.

Dit is de goedkoopste V8 cabrio

Want voor 53.000 piekies zie jij eruit alsof je James Bond zelf bent. En dat ziet je vrouw ook. De buurvrouwen zullen denken 'wat heeft zij een heerlijke vent aan de haak geslagen, met haar zal er ook wel iets goeds zijn'. En daar hoeft ze verder niks voor te doen.

Ze mag ook zonder problemen aanschuiven aan allerlei exclusieve diners of leuke activiteiten als wijn- en whiskeyproeverijen. Want als jullie in een Aston rijden, gaan er deuren open die voor het plebs zónder Aston gesloten blijven. Ook daar hoeft ze verder helemaal niks voor te doen, mooi toch?

En ook goed, door het zwart van de auto vallen haar kleurrijke creaties beter op als ze naast je gaat zitten. Want als ze in een knalrode met felblauw interieur zou zitten zou haar leuke shawl gewoon wegvallen tegen de stoelen. Dus iedereen ziet met deze Aston hoe goed ze is met mode en het samenstellen van kleurrijke outfits. Daar schijnen ze gevoelig voor te zijn, dus pak je kans.

En tot slot kun je nog zeggen dat je hem al gekocht hebt, maar dat het de goedkoopste was van Marktplaats. Dan kan niemand er bezwaar tegen hebben toch? En als ze dat wel hebben; vette pech. Je hebt hem immers toch al gekocht.

We wensen je een fijne zomer met die lekkere V8 onder je bips. Goed gespeeld!