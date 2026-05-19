Accuslijtage door snelladen is geen probleem, maar eigenlijk verouderde data

We weten allemaal dat snelladen niet heel goed is voor de levensduur van het accupakket in een elektrische auto. Dat heeft vooral te maken met de warmteontwikkeling in het pakket tijdens het laden. Maar niet als je een BYD rijdt, dan is verhoogde accuslijtage door hogere temperaturen verleden tijd, stelt de CTO van het bedrijf.

BYD is een van de Chinese autobouwers waarbij de focus de laatste tijd vooral ligt bij het mogelijk maken van extreem snel laden. In dit geval hebben we het over laden met 1.500 kW bij een zogenoemde Flash Charger. Je zou zeggen dat laden met zulke snelheden ook extreme hitte oplevert, en dan heb je gelijk. Onlangs bleek uit een onafhankelijke test dat temperaturen van boven de 70 graden aangetikt werden.

Het probleem is verouderde data

Dat is dan ook iets waardoor critici nu beginnen te twijfelen of de Blade Battery 2.0, die het laden met zulke snelheden aan kan, niet bovenmatig hard slijt. Er werd namelijk altijd aangenomen dat alle temperaturen boven de 65 graden Celsius konden leiden tot versnelde slijtage en zelfs brandgevaar.

Maar volgens CTO Sun Huajun van BYD is er niets aan de hand. Hij stelt dat de industrie gewoon nog met verouderde data werkt. In een interview met 36kr Auto legt hij uit dat elke stap in laadsnelheid gepaard gaat met claims die beweren dat de batterijen erdoor sneller slijten. "70 graden is simpelweg een cognitieve grens uit het verleden", verklaart hij, zonder verdere uitleg te geven over waarom dat zo is.

Warmte is geen probleem voor onze batterij

Toch doet hij wel een poging om uit te leggen dat de Blade Battery 2.0 zo opgebouwd is dat hij optimaal met hogere temperaturen om kan gaan. Zo zouden de cellen zo gestructureerd zijn om de een optimale temperatuurverdeling in het accupakket mogelijk te maken. Ook zou de vloeistofkoeling, die aan de boven- en onderkant van het pakket zitten, de warmte prima kunnen afvoeren.

Daarnaast ziet hij de opkomst van het Flash-chargen als iets wat de hele industrie wakker schudt en aan het werk zet. "Iedereen kan relatief langzaam laden, maar om het binnen tien minuten mogelijk te maken, vereist diepgaand elektrochemisch onderzoek en systematische engineering nodig, iets wat niet iedereen op korte termijn kan realiseren", verklaart hij.