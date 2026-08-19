Hete zomer zorgt voor recordaantal autobranden. Maar zijn het EV's?

Autobranden, altijd leuk om het weer eens over te hebben. Door de hete zomer vliegen auto's namelijk massaal in de hens. En de vraag der vragen; zijn dat vooral elektrische auto's, of juist niet?

Het is een lekkere zomer geweest, kunnen we wel stellen. Althans, als je van weer met veel zon, hoge temperaturen en weinig regen houdt natuurlijk. Maar dat weer blijkt niet zo goed te zijn voor auto's. Ze vliegen er massaal van in de hens inderdaad. Een Britse verzekeraar heeft de opvallende cijfers gedeeld.

In juni en juli kwamen er daar namelijk bijna 300 claims binnen vanwege die het tijdelijke vanwege een inferno voor het eeuwige hebben verruild. Alleen al in juli lag het aantal 40 procent hoger dan het normale maandgemiddelde en 29 procent hoger dan in juli vorig jaar.

En nu willen we het weten, zijn het weer EV's die het voortouw nemen? Nou, jammer voor de haters, nee, het zijn niet vooral elektrische auto's die in de fik vliegen. Van alle claims sinds juli 2025 komt slechts 6 procent voor rekening van elektrische auto's en hybrides. Maar wat is dan wel het meest brandbaar met warm weer?

Diesels. Ja. Die staan juist met afstand bovenaan. Die zijn goed voor 54 procent van de claims. Benzineauto's volgen met 40 procent.

Opvallend is dat elektriciteit wel vaak de boosdoener is, ongeacht de aandrijving. Ongeveer driekwart van alle autobranden van de afgelopen twee jaar werd veroorzaakt door elektronische problemen in de auto. De andere branden ontstonden door externe oorzaken, bijvoorbeeld doordat een auto naast een brandend gebouw stond. Of dat een bepaald voetbalelftal had gewonnen en dat gevierd moest worden.

De hitte zelf laat een goed onderhouden auto volgens kenners ook niet zomaar spontaan in de fik vliegen. Hoge temperaturen kunnen bestaande elektrische of mechanische problemen wel verergeren. Ook kan een motor oververhit raken, waarna lekkende olie of andere vloeistoffen voor brandgevaar kunnen zorgen. Vooral bij oudere auto's die niet al te liefdevol worden onderhouden kan dat dus een probleem worden.

Dus, wil je het op een hete dag niet nóg heter krijgen, onderhoud je auto gewoon goed.

Of koop een EV. Dat kan natuurlijk ook!