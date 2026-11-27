We schreven begin deze maand nog dat het bar en boos is met de inbraken in de regio Rotterdam. Dit wordt nu mooi geïllustreerd door een verhaal van een wijkagent in Barendrecht.

Een van de hotspots voor auto-inbrekers is blijkbaar de parkeerplaats van een meubelzaak in Barendrecht. Een wijkagent besloot daarom eens een oogje in het zeil te houden. Wie weet kon hij er wel eentje op heterdaad betrappen.

Verdacht sujet

En ja hoor: na verloop van tijd verscheen er een verdacht sujet. Of dat was vanwege zijn uiterlijk of vanwege zijn gedrag vermeldt het verhaal niet, maar in ieder geval: hij viel op. De wijkagent besloot hem daarop te volgen. En wat denk je? Hij brak inderdaad een auto open. Uitgerekend die van de wijkagent. Dat was een undercover auto, voor alle duidelijkheid.

De man griste spullen uit de auto en rende weg, maar hij was op heterdaad betrapt. De rover werd kort daarna aangehouden door andere politieagenten. Het bleek te gaan om een 35-jarige man uit Utrecht.

Regio Rotterdam

De man kwam zelf dus niet uit Rotterdam of omstreken, maar deze regio lijkt wel als een magneet op inbrekers te werken. Rotterdam, Schiedam, Barendrecht en Ridderkerk behoren allemaal tot de zes gemeenten met de meeste auto-inbraken. Die zijn vooral het afgelopen jaar door het dak gegaan (figuurlijk dan). Het aantal inbraken in Barendrecht steeg met maar liefst 155%. Per 10.000 auto’s waren er dit jaar 110 inbraken in Barendrecht.

Zelfs de auto van een wijkagent blijkt niet veilig te zijn voor inbrekers. Al was dat misschien geen toeval. Het zou natuurlijk kunnen dat de agent expres wat waardevolle spullen in het zicht had gelegd om de dief uit de tent te lokken. Wat overigens geen slecht idee is: de inbreker was sowieso al op boevenpad en als je hem op heterdaad wil betrappen, heb je liever dat hij een politieauto sloopt dan een auto van een willekeurige burger.

Via: Politie Eenheid Rotterdam