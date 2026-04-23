Hey, deze versie van de Volkswagen Golf is er nog nooit geweest

Het plan van Volkswagen om de ID.3 als 'volgende hoofdstuk' te profileren ging niet helemaal volgens plan. Niet eens volledig vanwege de ID.3, maar vanwege de sterkte van het vorige hoofdstuk. Wat wil je ook: dat hoofdstuk is de Volkswagen Golf. Toch lijkt het er steeds meer op dat de Golf VIII het einde inluidt van de Golf zoals we hem kennen en de Golf IX de zaken toch anders gaan doen. Is er dan nog ruimte voor een versie die er in de hele Golf-historie nog nooit is geweest, als relatief willekeurige tussenaankondiging? Zeker wel.

Om hem er gelijk maar in te gooien: op de Golf die je bovenaan dit artikel ziet, is de nieuwe versie eigenlijk niet te zien. Maar het is hem toch echt: de nieuwe Volkswagen Golf Hybrid. Nou waren er altijd al manieren om gedeeltelijk elektrisch te rijden met de Golf: de eTSI en eHybrid. Die eerste is een mild hybrid, die laatste een plug-in. Voorspelbaar genoeg is de nieuwe Golf de versie die er precies tussen past: een full hybrid. Oftewel: een elektromotor die wel de wielen aandrijft, maar niet met de stekker opgeladen wordt.

Golf Hybrid

De versie gaat dan ook simpelweg Volkswagen Golf Hybrid heten, geen eTSI of eHybrid. De 1.5 liter TSI-motor wordt gekoppeld aan twee elektromotoren, eentje voor de aandrijving en eentje als generator. Wat het gecombineerde vermogen is van de setup krijgen we niet te zien, wel dat het een 1.6 kWh grote accu betreft. Dat is waar een HEV het aflegt tegen de PHEV: je gaat minder volledig elektrisch kunnen rijden met de half-elektrische Golf. Wel genoeg om lage snelheden (tot en met 60 km/u) elektrisch te kunnen doen, aldus VW. Het is een bekend verhaal van de hybride aandrijflijn die we al zo lang kennen als dat de naam Prius bekend is.

Primeur voor Golf

Dat deze aandrijflijn komt is geen verrassing. Hij wordt namelijk samen aangekondigd met de T-Roc, waarvan al bekend was dat het de eerste VW sinds de Jetta VI wordt met een HEV-aandrijflijn. Dat is technisch gezien een Golf op stelten, dus dat het allemaal in de hatchback past is dan niks geks. Toch is het technisch gezien een primeur voor de Golf, want ondanks dat een Jetta een Golf met kont is, heeft er nooit een full hybrid Golf zonder stekker bestaan. Op het moment dat de Golf dus iets radicaal anders zou kunnen worden, nog even een dergelijke primeur pakken.

In het najaar van 2026 worden beide versies vrijgegeven. Prijzen en alle verdere specs voor de Volkswagen Golf en T-Roc Hybrid worden dan ook bekend. Het is natuurlijk maar de vraag of het de sweet spot gaat zijn voor het gamma, maar dan kan je wel mooi zeggen dat elke optie mogelijk is voor de Golf. Behalve EV, maar daarvoor moet je de ID.3 hebben.