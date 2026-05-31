Hey, deze badge op een Porsche 911 GT3 kennen wij niet

Tijdens het onderzoek naar unieke versies van de Porsche 911, zullen we vast een paar hele bijzondere 911'en nog extra behandeld kunnen hebben. Al is de kans wel vrij groot dat we wel vrijwel alles tegen zijn gekomen. Toch ontbrak deze variant van de Porsche 911 GT3 die we nu vinden op Marktplaats, waar de badge spreekt van een 911 GT3 CS. Niet RS, dus. Hoe dat zit?

Ja, het staat er echt. Porsche 911 GT3 CS. Nou is dat een combinatie van dingen die Porsche-eigen zijn. Denk aan de Porsche 911 en 968 Clubsport, die ook als CS bekend stonden. En bij de 997-generatie had je dus de GT3 en GT3 RS. We kunnen je uit de illusie helpen: de badge is zelf bedacht en eigenlijk de hele uitvoering van de auto ook. Toch is het niet helemaal een onjuiste benaming.

Porsche 911 GT3 Clubsport

Voor de Porsche 911 GT3 was er namelijk wel het Clubsport-pakket. Je kan dat het beste zien als een soort Weissach-pakket avant la lettre. De GT3 wordt dan iets racy-er. Je krijgt dan zaken als een rolkooi, kuipstoelen en een brandblusser voor de betere circuitdagen. De upgrade naar een GT3 RS is nog steeds ietsje heftiger, maar de zaken die het Clubsport-pakket biedt vormen wel een groot deel van de RS-ervaring. Alleen Porsche bood het Clubsport-pakket enkel aan als optie voor onder de carrosserie, in tegenstelling tot uiterlijke modificaties die een RS of het hedendaagse Weissach-pakket bieden.

Goed, nou kan je de Porsche 911 GT3 CS die we op Marktplaats vinden bestempelen als simpele fugazi. Sterker nog: wij moesten ook even lezen voordat we beseften dat het dus geen RS is. Toch kunnen we het ergens wel waarderen. De naam Clubsport is best cool en ietsje meer willen met een 911 GT3 zonder direct een RS te nemen zou een goed idee geweest kunnen zijn. Toch moeten we eerlijk zijn: het is dus een neppert. Kijken of je hem met die informatie nog steeds zou willen.

Porsche 911 GT3 op Marktplaats

De basis is een Porsche 911 GT3 (991.2) uit 2010. Besteld met het Clubsport-pakket in Carrarawit. De uiterlijke modificaties zijn geïnspireerd op de RS waardoor je rode velgen krijgt met rode 'lippenstift', rode spiegels en rode finishvlag-stickers op de zijkant. Evenals rode eindstukken op de spoiler, die ook nog eens geleend is van een 911 GT3 RS.

Mechanisch gezien krijg je de 3.8 liter grote zescilinder met 435 pk. Een top van 312 km/u en een sprint van 4,1 seconden naar de 100 zijn zoals het was des tijds, maar eigenlijk irrelevant op een Porsche GT3-model. Het bochtenwerk is wat telt. Oh ja, en het geluid, wat versterkt is middels een volledig in- en uitlaattraject van Porsche Motorsport. Binnenin zijn toch een paar comfortopties gekozen, zoals cruise control en multimedia met telefoon- en iPod-verbinding. Toe maar.

Kopen

Het totaalplaatje maakt de Porsche 911 GT3 CS een bijzonder ding dat in principe zo uit de fabriek had kunnen rollen. Zoals gezegd is de naam Clubsport op zich gewoon een toffe toevoeging. Wellicht had Porsche daar echt wel meer mee kunnen doen in de jaren '00 en '10. Aan de andere kant, één exemplaar dat zo uitgevoerd is moet in principe genoeg zijn en die kans krijg je nu.

De uit Duitsland geïmporteerde Porsche 911 GT3 Clubsport staat namelijk op Marktplaats voor 139.950 euro. Daarmee duik je ook nog eens net onder de normale prijs van een 'echte' 911 GT3 RS 997.2. Bijzonder is het zeker, maar wil je hem ook? Dan weet je waar je terecht moet.