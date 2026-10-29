Hier gaan Max Verstappen en Daniel Ricciardo misschien weer als team racen

Naast dat Max Verstappen zoveel fans heeft dat hij ook buiten de Formule 1 andere raceklassen groot kan maken, heeft hij blijkbaar ook een enorme schare fans binnen de racerij. Het begint erop te lijken dat elke coureur wel eens in een team met de Limburger wil zitten.

De meest recente coureur die zich aansluit in de rij met potentiële toekomstige teamgenoten is publieksfavoriet en oud-teamgenoot bij Red Bull: Daniel Ricciardo. De voormalig F1-coureur, die op een ietwat smerige manier uit de koningsklasse werd gebonjourd, geeft in de Beyond The Grid Podcast aan dat hij een reünie met Verstappen wel ziet zitten.

Een goede afsluiter

De altijd goedlachse Australiër vertelt over zijn lastige periode na de exit uit de Formule 1 en dat het niet lekker zit dat het zo abrupt ging. Hij zou graag de racerij gedag willen zeggen en het boek willen sluiten op zijn eigen manier.

"Een jaar geleden zou ik hebben gezegd: ik zet nooit meer een helm op. Ik ben er klaar mee. Dat is het dan. Maar ergens denk ik ook: het zou fijn zijn als ik mijn racecarrière ook een beetje op mijn eigen voorwaarden zou kunnen afsluiten", vertelt Ricciardo. "Dus iets doen waardoor ik, als ik mijn helm afzet, glimlach en blij ben – misschien is dat wel het laatste stukje afsluiting dat ik nodig heb."

Dat betekent niet dat hij terug wil keren naar de sport, maar hij zou graag nog mee willen doen in een andere klasse. Niet een heel seizoen, maar één enkele race: de 24 uur van Le Mans. Dat trekt hem vooral, omdat het een andere manier van racen is. Er is meer teamgevoel, meer het idee dat je het samen doet. "Een auto delen met andere coureurs en echte teamgenoten hebben om gegevens uit te wisselen en elkaar te helpen", legt hij uit. "Ik zou er gewoon van genieten. Dat zou precies de manier van racen en het soort kameraadschap zijn waar ik echt van zou genieten."

Verstappen staat hoog op de lijst

Niet geheel toevallig staat Le Mans ook nog op het lijstje staat van ene Max Verstappen. Gezien de historie die de twee coureurs hebben, is het ook niet heel vreemd om te horen dat Ricciardo juist zijn potentieel laatste race met de Nederlander wil doorbrengen.

Ik wil geen druk op hem leggen, maar Max staat natuurlijk hoog op de lijst", verklaart Ricciardo. "We hebben het in 2018 natuurlijk over Red Bull gehad en over ‘wat als’, en ik probeerde aan het einde van mijn carrière terug te keren naar het team. Dus misschien is dat een manier waarop we, ja, de mensen kunnen geven wat ze willen."

Maar Ricciardo is niet de enige die aanklopt bij Verstappen. Ook Fernando Alonso zou best wat rondes over het Franse asfalt willen rijden met Verstappen in z'n team. Daarover zouden zelfs als beginnende gesprekken geweest zijn. Gezien elke auto met drie coureurs de 24 uur moet doorbrengen, zou het wel een legendarische combinatie zijn als VER, RIC en ALO samen zouden komen.

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