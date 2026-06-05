Op deze Europese vakantiebestemming is een auto huren het duurst

De vakantie komt eraan!!! Joehoe! Nog even de maand juni doorbijten en het is zomervakantie. En voor wie geen kinderen heeft of met pensioen is, is de vakantie al begonnen. Lekker buiten het hoogseizoen. En buiten het hoogseizoen is ook belangrijk voor wie naar deze Europese vakantiebestemming wil en een auto wil huren.

De foto geeft het land al weg natuurlijk, España! Maar het gaat hier niet om het vasteland. Nee we moeten het hebben over de Balearen en Ibiza in het bijzonder. Daar ben je namelijk behoorlijk aan de beurt deze zomer als je een auto wil huren. De huur is duur!

Schaarste op Ibiza

Van 1 juni tot 30 september 2026 geldt op het party-eiland namelijk een wettelijk maximum van 14.000 vakantieauto's per dag. Daardoor is er deze zomer maar liefst 40 procent minder aanbod van huurauto's. Iedereen die een halve les economie op school heeft opgelet weet, schaarste betekent hogere prijzen. Waar de trend over de hele breedte omlaag leek te gaan, gaat de trend in Ibiza dus skyhigh.

De vraag naar huurauto's is op Ibiza is in de zomer, en in juli en augustus in het bijzonder, namelijk hoog. Heb je plannen om naar Ibiza te gaan en een huurauto te boeken, doe het dan snel, want de verwachting is dat bij last-minute vakanties er gewoon helemaal geen aanbod meer zal zijn qua auto's.

Hoofdprijs

Zo vroeg mogelijk reserveren dus, al betaal je nu al de hoofdprijs voor een huurauto op Ibiza deze zomer. Sunny Cars analyseerde de prijzen en becijfert dat een kleine huurauto op Ibiza voor de week van 4 tot en met 11 juli begint bij zo'n 550 euro. De eerste week van augustus kost nu al meer dan 600 euro. Let wel, dit is nu, hoe langer je wacht hoe duurder het waarschijnlijk nog wordt, tot de auto's op zijn.

Dan kun je beter naar dat andere eiland in de Balearen gaan, Mallorca. Daar kun je overigens prachtig sturen. Het noord-westen van het eiland heeft heerlijke wegen langs en naar de kust, maar dat terzijde. Op Mallorca kost een huurauto in dezelfde periode op dit moment zo'n 250 euro. Maar ja, dat eiland heeft natuurlijk wel een iets andere vibe dan Ibiza...

Snel boeken dus als je nog naar Ibiza wil en een auto wil huren, nu het nog kan!

Foto: Audi A6 huurauto op Ibiza via Autoblog Spots. Spotter: @povel