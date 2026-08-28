Xiaomi bevestigt: Volgend jaar zijn beginnen we in Europa, maar waar?

Als er één Chinees merk is waar we het met regelmaat over hebben, maar die nog niet in Europa verkrijgbaar is, is het wel Xiaomi. Vanaf volgend jaar moet daar verandering in komen, bevestigt een nieuwe website.

We weten al langer dat Xiaomi plannen heeft om de Europese markt te veroveren. Het merk is niet voor niets constant bezig om de Duitse gevestigde orde te pesten door records op de Nürburgring te vestigen en zo af en toe gespot te worden op de Autobahn. Tot nu liet het in het midden wanneer de Europese activiteiten ook daadwerkelijk zouden beginnen. Een aanzienlijke banner op de globale website schept nu duidelijkheid: in de tweede helft van volgend jaar begint het feest.

Duitsland eerst

Maar daarbij houdt de duidelijkheid ook wel op. De banner is niet klikbaar en schijnbaar moeten we het met het statement doen. Maar als je wat rondklikt op de site, valt er iets op: Xiaomi heeft een ontwikkelingskantoor in Duitsland geopend. Om specifiek te zijn: het is nu de vriendelijke buurman van BMW in München. Kortom, Duitsland moet eerst voor het merk vallen voordat de rest van Europa eraan moet geloven.

Volgens de site wordt er in de stad hard gewerkt om de auto's ook legaal te maken voor Europees gebruik. Dat betekent dat ze aangepast worden op ons wegennetwerk en alle regels die hier aan auto's gesteld worden. Tegelijk heeft Xiaomi in de Duitse stad een team 'automotive-experts en ontwerpers die zich bezighouden met hoge prestaties, hoogwaardig design en innovatief onderzoek'. Die mensen zijn overigens voor een groot deel afkomstig van Porsche, BMW en Lamborghini.

Waar blijft de echte informatie?

Helaas ontbreekt het nog aan echt nuttige informatie. We weten niet welke auto's er in Europa geïntroduceerd zullen worden en wat ze gaan kosten. Aannemelijk is dat het merk start met de in China uitermate populaire SU7 en YU7, maar gezien de ambities die het merk op de site communiceert en de agressieve manier waarop het de Chinese markt probeerde te veroveren, zou het zomaar kunnen dat er een volledig nieuw model achter de schermen klaargestoomd wordt.

Ondertussen draait Xiaomi nog altijd verlies op de eigen markt. Iets wat best logisch is aangezien het nog maar kort bezig is en de locale markt alles behalve sterk is. De uitbreiding naar Europa kan voor Xiaomi, net als voor veel andere Chinese merken, een financiële aantrekkelijke levenslijn betekenen. Hier is de markt nog groeiende en kan er een relatief gezonde marge op auto's gerekend worden.

De vraag is natuurlijk of Xiaomi nog op tijd is om echt een deuk te slaan in de Europese markt. Europese merken zitten niet stil en lanceren de ene na de andere populaire EV. Of de SU7 en YU7 daarin over een jaar nog mee kunnen komen? Wij durven het niet met zekerheid te zeggen.

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