Nu autobouwers steeds dunnere marges op auto's moeten accepteren om überhaupt nog een beetje concurrerend te kunnen zijn, hebben ze een andere manier gevonden om klanten geld uit de zakken te kloppen: abonnementen. Maar ook die worden aan banden gelegd. New York verbiedt autobouwers namelijk om onlogische abonnementen aan te bieden.

Het internet was ooit te klein toen BMW besloot te testen of mensen een abonnement op stoelverwarming zouden accepteren, en Volvo zich hier openbaar tegen verzette. Inmiddels kijken we niet meer op van maandelijkse kosten die bij het autorijden komen kijken. Tesla vraagt immers 99 euro per maand om Tesla Assisted Driving (TAD - voorheen Full Self-Driving) aan te zetten. Ook is er een extra maandelijkse kostenpost om betere radiozenders te krijgen.

Ingrijpen voordat het normaal wordt

Omdat we dat nu allemaal als normaal zien, heeft New York besloten om in te grijpen voordat het nog verder gaat. Daarom is het voortaan verboden om abonnementen op hardwarematige functies in auto's te verkopen aan burgers van de stad. Volgens Gov. Kathy Hochul geven mensen tegenwoordig al genoeg geld uit aan ondermeer autorijden en is de aanschaf van een vierwieler al prijzig op zichzelf. Ze vindt het dan ook onredelijk dat autobouwers klanten extra laten betalen voor functies die al in de auto's zitten.

Het verbod heeft dus ook duidelijke beperkingen. Het gaat immers enkel om het toegang krijgen tot hardware die al in de auto zit. Het voorbeeld van BMW dat stoelverwarming onder een abonnement plakte, zou dus niet meer door de beugel gaan in New York. Maar tegelijk mag Tesla nog steeds de semi-zelfrijdende functionaliteit tegen een extra maandbedrag aanbieden. Ook toegang tot premium audio kan nog steeds.

Als een autobedrijf de nieuwe wet toch overtreedt, krijgt het een boete van 250 dollar per verkocht abonnement aan de broek.

Leest u mee, Brussel?

We hopen allemaal dat Europese beleidsmakers mee zitten te lezen en zich achter de oren krabben of ze iets soortgelijks ook zouden moeten invoeren. Op dit moment zijn ze druk bezig om de Europese automakers te beschermen tegen de opmars van de Chinese concurrenten, maar daarbij zouden ze vanzelfsprekend de eindgebruiker niet uit het oog moeten verliezen. Of zoals Hochul zegt: "Mijn boodschap aan autofabrikanten is duidelijk: zo’n misleidend bedrijfsmodel gaat in niet werken. Blijf met je handen van de portemonnee van de burgers af.