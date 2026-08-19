Hierdoor is de laatste Grand Prix op Zandvoort vervuilender dan ooit

De laatste GP op Zandvoort is ook meteen de vervuilendste. Maar hoe komt dat dan?

Voor de betere boomknuffelaar annex snelwegbezetter is maandag 24 augustus 2026 een prachtige dag. Want vanaf die datum is in ons land het definitief gedaan met het vervuilende feestje dat Formule 1 heet. Geen stinkende racewagens meer, geen dikke dieseltrucks met materiaal en de gevulde Boeings met allerhande spullen hoeven hier ook niet meer te komen. Om maar te zwijgen van de privéjets van de coureurs. Laat de brandnetelthee maar knallen.

En om het gevoel van winst van die kant van de samenleving een beetje te compenseren wordt de editie van komende zondag ook maar meteen de vervuilendste ooit. En ook nog eens van onze belastingcenten. Maar hoe zit dat dan? Nou, dat gaan wij jou eens haarfijn uiteggen.

We krijgen namelijk een fly-by door de Koninklijke Luchtmacht met het beste materiaal dat in hun bezit is. En ze komen niet met één lullig helikoptertje langs. Nee joh, ben jij mal. We gaan eruit met een brandstofverslindende knal.

Rond 14.45 uur, dus een kwartier voor de start, vliegen een Chinook-transporthelikopter, meerdere F-35-gevechtsvliegtuigen en een C-130 Hercules over het circuit. Dat allemaal als onderdeel van de pre-race show en als militaire groet aan het internationale publiek en de deelnemers.

De Chinook krijgt daarbij nog een bijzondere taak. Tijdens het Wilhelmus vliegt de enorme transporthelikopter over het circuit met daaronder een Nederlandse vlag van ongeveer 13 bij 20 meter. Dat is dus 260 vierkante meter rood, wit en blauw onder een helikopter met twee rotoren. Volgens Defensie staat de vlag symbool voor de vrijheid en veiligheid die onze krijgsmacht beschermt.

En dan zijn er natuurlijk nog de F-35's. Hoeveel er precies komen, wordt niet gemeld, alleen dat het er meerdere zijn. Het moderne gevechtsvliegtuig is sinds een paar jaar de opvolger van onze oude F-16 en behoort tot het duurste en meest geavanceerde spul van de luchtmacht.

Ook de C-130 Hercules doet mee. Dat is de enorme viermotorige transportkist die de luchtmacht onder meer gebruikt voor het vervoeren van mensen en materieel. De Nederlandse exemplaren zijn trouwens bijna aan het einde van hun carrière. Ze worden vervangen door de nieuwe C-390 Millennium.

En daarmee is het nog niet afgelopen. Het Orkest Koninklijke Luchtmacht treedt eveneens op, samen met verschillende artiesten. De militaire bijdrage moet van de laatste Nederlandse Formule 1-race een bijzonder afscheid maken.

Zo'n fly-by is overigens niet speciaal voor Zandvoort bedacht. Bij grote internationale sportevenementen gebeurt het vaker en ook bij Formule 1-races op bijvoorbeeld Silverstone en Monza vliegen regelmatig militaire toestellen over.

Maar voor Nederland is dit voorlopig de laatste kans. Zondag nog één keer twintig auto's met honderden liters benzine, tienduizenden bezoekers, een Chinook, een Hercules en een stel F-35's bij elkaar.

En maandag kunnen we weer verder met het leefgebied van de groengeelgerande beversalamanders in de duinen beschermen. Maar nu nog even niet, BAM!