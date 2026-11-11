Hierdoor is deze occasion zeldzamer dan een McLaren F1

Van de McLaren F1 zijn er nog 106 gebouwd. Van deze maar 3.

Er was een tijd dat BMW's nog gewoon een beetje kleur mochten hebben. Tegenwoordig lijkt het alsof de meeste kopers bij het bestellen van hun auto alleen kunnen kiezen tussen zwart, wit en vijftien tinten grijs. Maar rond de eeuwwisseling kon je bij BMW nog behoorlijk uit de bocht vliegen met je kleurenkeuze.

Neem Phoenix Gelb. Een nogal opvallende geelgouden metallic lak die we vooral kennen van de E46 M3. Een kleur waar je van moet houden, maar die inmiddels behoorlijk geliefd is onder BMW-liefhebbers. Zelfs de E39 M5 en de Z3 M Coupé zijn er ooit in geleverd.

En nu staat er op Marktplaats een BMW die je in deze kleur waarschijnlijk nog nooit hebt gezien.

Het gaat om een 525i uit 2002, van de -volgens bijna iedereen allerbeste- generatie, de E39. Voor veel liefhebbers nog altijd een van de mooiste 5-series ooit gebouwd. En met zijn achterwielaandrijving, atmosferische zescilinder en handbak(!) is er technisch ook weinig op aan te merken.

Onder de motorkap ligt een 2,5-liter zes-in-lijn met 192 pk. Goed voor een topsnelheid van 232 km/u en een sprint naar de honderd in 8,9 seconden. Geen M5-prestaties, maar wel een heerlijke combinatie.

Slechts drie exemplaren?

Volgens de verkoper zijn er wereldwijd maar drie E39's in deze specifieke BMW Individual-kleur geleverd. Dat zou deze 525i dus behoorlijk bijzonder maken. Of dat aantal daadwerkelijk klopt, kunnen we niet bevestigen, maar dat je niet dagelijks een gele E39 tegenkomt, staat wel vast. De auto op Marktplaats heeft trouwens ook het M-Sportpakket, zwarte lederen sportstoelen, xenonverlichting en stoelverwarming. Op de teller staat 223.616 kilometer. Als hij goed onderhouden is, hoeft dat helemaal niet veel te zijn.

En dan de prijs. De verkoper vraagt er 16.950 euro voor. Dat is een stevig bedrag voor een 24 jaar oude 525i met ruim twee ton op de klok. Maar probeer er maar eens eentje in Phoenix Gelb te vinden.

Je hebt meer kans om op een McLaren F1 te stuiten inderdaad...

Met dank aan Koen voor de tip!