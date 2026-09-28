Hierdoor is het nog niet zeker dat de F1 dit weekend racet in Maleisië

Na de uiteindelijk toch nog interessante GP in Bakoe reist de F1 niet naar Sakhir, Bahrein, maar naar Sepang, Maleisië voor de GP van Bahrein. Daar wacht een compleet nieuwe uitdaging, tenminste als er wel wordt gereden.

Voor als je net onder een steen vandaan kruipt: de GP van Bahrein kan geen doorgang vinden door de onrust in het Midden-Oosten. Het geweldige Sepang International Circuit wierp zich op als invalcircuit om zo tot de Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix In Malaysia 2026 te komen.

Het probleem van Maleisië: het weer

Het zijn in Sepang geen bommen die uit de lucht komen vallen, maar regendruppels. De voorspellingen in de stad zijn voor het hele weekend niet geweldig voor een potje racen. Het begint op vrijdag al met 95 procent kans op regen en met wel 9 tot 10 millimeter. Tijdens VT1 is er een korte periode waarin het droog is, maar is de baan nog wel nat van eerdere buien. De tweede training valt wel in het water: 82 procent kans op 1,1 millimeter per uur.

Daar komt nog een grotere spelbreker bij: donder en bliksem. Voor de hele dag wordt onweer voorspeld. Het is er wel tropisch warm met temperaturen tussen de 26 en 31 graden Celsius.

Twee dagen erna wordt het weer niet veel beter. Ook tijdens VT3 moet het droog zijn, terwijl het later op de dag tijdens de kwalificatie weer flink regent. Volgens de huidige voorspellingen is er 67 procent kans op 0,9 millimeter regen en onweer tijdens de kwali.

Op zondag begint de race om 15:00 uur lokale tijd (09:00 uur Nederlandse tijd). Als we naar de voorspellingen voor die dag kijken, begint het droog. Een uur na de start staat er wel weer donder, bliksem en regen op de planning. Wederom richting de 70 procent kans en 0,9 millimeter aan water.

Sepang en regen

De Formule 1 moet hier goed op voorbereid zijn, want in het verleden heeft de regen al vaker een grote rol gespeeld bij de Maleisische Grand Prix. Jos Verstappen kon er eens zijn regenkunsten vertonen en in 2009 werd de race al na 31 ronden afgevlagd omdat er gewoonweg te veel regen viel.

Niet alleen die hoeveelheid driftvocht die valt is een probleem, maar vooral hetgeen blijft liggen. En dat is een grote hoeveelheid in Sepang. De baan staat bekend om de vele ‘riviertjes’ die zich vormen door de hoogteverschillen in het asfalt. En dan belooft het ook nog eens flink te gaan onweren. Zodra de bliksem te dichtbij komt, zal de F1 ook moeten nadenken over de veiligheid van alle aanwezigen. Hopelijk valt het allemaal mee, maar het zou toch een domper zijn als er op de vervangbaan geen race kan plaatsvinden.

Regen in 2026

Daarbij komt dat de F1 nog geen competitieve sessie in de regen heeft gereden met de nieuwe auto’s. Eens moet de eerste keer zijn, maar ik vrees voor de impact van de AI-gestuurde elektrosystemen op het rijgedrag van de auto’s. Zeker op een baan waar de teams al negen jaar niet meer zijn geweest voor een F1-weekend.

Kortom, de GP van Bahrein in Maleisië beloofde al een heel interessant weekend te worden. Nu is het vooral hopen dat het een raceweekend kan worden. En anders blijft Max Verstappen de laatste winnaar van een F1-race in Maleisië dankzij zijn overwinning in 2017.

Tijdschema lokale tijd GP van Bahrein 2026 (Nederlandse tijd)

Vrijdag 2-okt Vrije training 1 12:30 - 13:30(06:30 - 07:30) Vrijdag 2-okt Vrije training 2 16:00 - 17:00

(10:00 - 11:00) Zaterdag 3-okt Vrije training 3 12:30 - 13:30

(06:30 - 07:30) Zaterdag 3-okt Kwalificatie 16:00 - 17:00

(10:00 - 11:00) Zondag 4-okt Race 15:00

(09:00)

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