Hierdoor wordt een reparatie aan jouw EV heel veel goedkoper

Er zitten veel voordelen aan een elektrische auto, maar daar horen de kosten voor reparaties niet bij. Onderdelen zijn aanzienlijk duurder dan je zou verwachten, vooral als het aankomt op de aandrijflijn. Dan gaat de kassa bij de dealer rinkelen en beginnen jouw ribben te trillen. Gelukkig komen de ingenieurs van ZF nu te hulp.

Repareerbaarheid van elektrische auto's is nog wel een puntje van aandacht. Het bekendste euvel zijn accupakketten die gedeeltelijk de geest geven. Gelukkig worden deze opgebouwd in verschillende delen, maar ze zijn met regelmaat zo ingebouwd dat ze ofwel als geheel pakket vervangen moeten worden, of er moeten vele manuren aan besteed worden om bij de kapotte cellen te komen en deze te vervangen. Minder gedoe is het met de elektromotor, want die is in de meeste gevallen vooralsnog enkel te vervangen en niet repareerbaar. Iets wat de kosten onnodig hoog houdt.

Reparatiekits

Tenminste, zo denken ze er bij onderdelenbouwer ZF over. Hun theorie is dat een elektromotor niet direct afgeschreven zou moeten worden als er enkel een lager stuk is. In dat geval zou je relatief eenvoudig die lager moeten kunnen vervangen. Daardoor blijven de kosten lager en is de hele keten een stuk duurzamer. De oplossing hiervoor hebben de Duitsers ook: reparatiekits waarmee vaklui buiten de dealers om ook aan elektromotoren kunnen werken.

ZF gaat meer dan 100 verschillende kits uitbrengen waarmee elektromotoren gerepareerd kunnen worden. Het is onderdeel van de eigen 'Maintain-Repair-Replace'-strategie, waarmee het de meer dan zes miljoen door hen geleverde elektromotoren draaiende wil houden.

De stap van ZF is evenzo belangrijk als opmerkelijk. Je zou namelijk kunnen stellen dat het wel lang heeft geduurd voordat het met een reparatiekit komt terwijl het al miljoenen elektromotoren heeft geleverd. Waarom niet gelijk bij de start van deze leveringen? Aan de andere kant geeft het ook een voorbeeld voor de industrie waarin de repareerbaarheid van auto's steeds op een lager pitje komt te staan, omdat de efficiëntie in de productie voorgetrokken wordt.

Meer keuze is altijd beter

Daarnaast brengt deze oplossing nog iets belangrijks met zich mee voor EV-rijders: flexibiliteit van het kiezen van reparateur. De kits maken het in theorie mogelijk om problemen met de elektromotor bij elke garage met kennis te laten repareren. Ook wordt het voor reparateurs eenvoudiger om dergelijke reparaties aan te bieden, aangezien de drempel met de kits aanzienlijk verlaagd wordt.

Wat dan wel weer jammer is aan dit hele verhaal: ZF verklapt niet voor welke auto's de kits leverbaar zijn. Ook laat het bedrijf niet weten wat ze kosten en hoeveel werk een beetje reparatie in beslag moet nemen. Zo weten we eigenlijk nog steeds net niets.

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