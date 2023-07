Hierdoor wordt Max Verstappen nóg eerder wereldkampioen

De upgrade waar alle Formule 1-fans al maanden reikhalzend naar uitkijken is eindelijk hier. De nieuwe sidepods van Red Bull. En dus wordt Max Verstappen nóg eerder wereldkampioen.

het Formule 1-seizoen van 2023 is er een van weinig spanning. Althans, als je helemaal vooraan kijkt. Max verstappen rijdt vooraan en als hij niet vooraan rijdt, doet hij dat na een paar rondjes alsnog. De allerbeste auto in combinatie met de allerbeste coureur is een dodelijke combinatie.

Maar bij Red Bull vinden ze de RB19 waarschijnlijk nog niet snel genoeg. Want in plaats van al hun energie in de auto van volgend jaar te stoppen, komen ze komend weekend in Hongarije met een flinke upgrade.

En daarmee wordt Max Verstappen dus nóg eerder wereldkampioen…

Max Verstappen krijgt nieuwe sidepods

Maar wat is er dan precies anders aan de opgefriste versie van de RB19? Nou, de sidepods zijn anders. Ze zijn smaller geworden, in de hoogte welteverstaan. Daardoor komt er minder koellucht binnen, maar dat schijnt geen enkel probleem te zijn. Maar het zorgt wel meteen voor een betere aerodynamica.

Zoals alles wat Adrian Newey doet, zal ook deze wijziging wel weer resulteren in een optimaal resultaat. En daarmee zal Max Verstappen nóg sneller wereldkampioen worden.

En met een beetje mazzel haalt Sergio Perez Q3 nu ook eens een keer, zodat Red Bull de volle mep aan punten kan binnenslepen aan het eind van de zondag. Je gunt het die jongens toch?

Ze hebben het al zo zwaar.