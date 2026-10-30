De Bentley Torcal kan iets wat de Cybertruck niet kan

Weten we nog die keer dat Elon Musk een ijzeren bal met een slap worpje tegen de 'kogelvrije' Cybertruck liet ketsen? Dat ging niet zo goed. Bij Bentley doen ze dat beter. Ze hebben de Torcal beschoten met ijzeren ballen. Dus niet met een slap worpje, maar met een gang van meer dan 160 km/u.

De Bentley Torcal is de eerste EV van het luxemerk en dat betekent dat er nogal wat verwachtingen waargemaakt moeten worden. Als Bentley iets neerzet, dan moet dat de merknaam hoog kunnen houden. Nu helpt het dat de Britten daarvoor al gebruikmaken van het platform waarop de Porsche Cayenne EV ook rolt. Dat betekent dat we in ieder geval weten dat het qua prestaties wel snor zit. Maar toch vonden de mensen uit Crewe het nodig om zelf wat rigoureuzere testen uit te voeren.

1.000.000 kilometer met extra steenslag

De Bentley-ingenieurs werden dan ook op pad gestuurd met wat testmodellen. Ze reden in totaal ruim 1.000.000 kilometer om te bewijzen dat de Torcal tegen alles bestand is. Maar hoewel het merk daarmee pocht, is het niet heel bijzonder te noemen. Bijna alle auto's worden bij -38 graden Celsius in Zweden getest en bij +40 in woestijnen.

Waar ons vooral opviel in het 'kijk ons eens veel getest hebben'-verhaal van Bentley, is dat ook het platform van de auto aan de nodige, nogal extreme, testen is onderworpen. Het opmerkelijkste: de auto werd van onder beschoten met stalen ballen om steenslag na te bootsen.

Alsof je tijdens eenrit van een miljoen kilometer door de meest extreme gebieden niet genoeg stenen tegen zou komen, besloot Bentley dat het een goed plan was om 111 gram wegende ballen van 3 centimeter met minimaal 160 kilometer per uur tegen de behuizing van het accupakket aan te schieten. Iets meer dan de steentjes die je op het Nederlandse asfalt een sterretje in je raam veroorzaken.

Vuurbestendigheid is belangrijk

Het doel: kijken hoe goed de auto bestand was tegen een serieuze impact van onderaf en of de beschermlaag van composiet zijn werk goed deed in de bescherming van het accupakket. Of het daarvoor geslaagd is? Dat weten we niet helemaal zeker. Bentley zegt alleen dat het geschoten heeft, maar niet wat de resultaten van de test waren. Ook niet wat de definitie van een geslaagde test was.

Daarnaast keek Bentley ook naar hoe goed of slecht de auto met schade aan het accupakket om zou kunnen gaan voordat de de thermische problemen de kop zouden opsteken. Het belooft dan ook dat dat als de accucellen uit zichzelf beginnen te branden, de vlammen minimaal twee uur in de behuizing van het accupakket gehouden worden. Ook ontploft het geheel absoluut niet eerder dan na twee uur nadat het thermische incident startte.

Oh, en mocht je je afvragen waarom de aparte kleurstelling van de Torcal op de foto? Dat is een wrap. Het testen begon al ver voordat het doek van de EV getrokken werd, dus moest er een speciaal plakkertje op de auto geplakt worden. Staat hem overigens best goed. Wat dat zegt over het ontwerp van de hele auto, laten we voor de vorm maar even in het midden.

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