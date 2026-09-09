Hierom schold Max Verstappen zondag nogal hard tegen z'n beste vriend bij Red Bull

De meningen over de afgelopen race op de Temple of Speed, die volgens een enkeling maar beter niet meer zo genoemd kan worden, lopen nogal uiteen. Zo ook bij Max Verstappen die geheel tegen verwachtingen op het podium mocht klimmen. Maar tijdens de race liepen de frustraties nogal hoog op.

Een Max Verstappen die zich kwaad maakt is een ongelooflijk gevaarlijke coureur op het circuit. Op dat soort momenten tovert de Limburger geweldige stuurkunsten uit de hoge hoed (heb je de slalom na het rechte stuk gezien?). Iets wat zich doorgaans vertaalt in een redelijk goede positie aan het einde van de race. En hoewel het erop leek dat Max zijn eigen race probeerde te racen in Italië, zat hij zich compleet op te vreten achter het stuur.

Het F-woord kwam uit de mond

In het gevecht met de Mercedessen wat we eigenlijk niet echt een gevecht mogen noemen gezien het verschil in vermogen tussen de auto's, kon Verstappen zich niet meer inhouden tegen zijn race-engineer. Gianpiero Lambiase moest het ontgelden en kreeg een uithaal van Verstappen in z'n koptelefoon: "Het is alsof ik f*cking met mijn handen op mijn rug vecht".

Liambiase is ongetwijfeld wel wat gewend van vriendje Verstappen en reageerde enkel met een compliment dat hij goed bezig was en dat hij vooral zo door moest gaan.

Grappig genoeg blijkt Verstappen dan toch een heethoofd op het moment dat het telt. De Nederlander liet namelijk voor aanvang van de race, waarvan hij voorspelde dat het een lijdensweg zou worden, weten dat hij al had geaccepteerd dat hij niet mee zou kunnen komen. "Het is wat het is. Ik heb het geestelijk geaccepteerd. Ik heb me voorbereid op een weekend waar het allemaal een beetje anders zal zijn. Je kunt hier niet vol gas rijden, je moet voorzicht zijn met het gaspedaal, laten we het zo maar zeggen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

50 kilometer per uur langzamer

Toch is het niet heel vreemd dat Verstappen stoom af moest blazen tijdens de race. De topsnelheden op het rechte stuk lagen dit jaar bijna 50 kilometer per uur lager dan vorig jaar. Voor een F1-coureur voelt dat vanzelfsprekend alsof je in een trapwagen door de blubber met tegenwind en een kuub zand erachter, snelheid probeert te maken. En als de concurrent je dan lachend voorbij zeilt, is dat alles behalve acceptabel, hoe erg je je daarop ook hebt ingesteld.

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