Verstappen legt het idee van sprintraces nog één keer aan de Formule 1 uit

Of je het nu wil of niet, volgend jaar komen er een aantal sprintraces bij in de Formule 1. Dat betekent extra vermaak en meer bezoekers op de zaterdagen. Maar de coureurs zien dat toch anders. Zo anders dat Max Verstappen zich geroepen voelde om het idee van een leuke sprintrace nog maar eens aan de organisatie uit te leggen.

Al moeten we toegeven dat we er op zaterdag zeker niet speciaal voor gaan zitten of voor thuisblijven, zijn er sprintraces bij die best leuk verlopen en dus ook echt wel een meerwaarde hebben. Maar onze mening boeit natuurlijk niet. Het enige wat voor de Formule 1 telt is dat een sprintweekend onderaan de streep meer geld oplevert. En dat doet het, dus krijgen we er meer. Maar daarbij wordt een fundamentele fout gemaakt, vindt Max Verstappen.

Niet inhalen, wel sprinten

We krijgen er bijvoorbeeld een sprintrace bij in Monaco. Hoewel dat financieel waarschijnlijk een goed idee is voor de organisatie, is het toch precies wat de koningsklasse niet zou moeten doen. "We zouden geen sprintraces moeten organiseren waar je niet kunt inhalen", legt Verstappen nog maar een keer uit. "Je hebt circuits waar je kunt racen en kunt inhalen, maar je hebt ook plekken waar je niet kunt inhalen. En we gaan ook daar sprints hebben volgend jaar."

"Ik bedoel, het maakt mij niet uit. Ik doe mijn ding en dat is dat. Maar het is niet wat ik leuk vindt", verklaart de Limburger die toch enige inspraak heeft in de toekomst van de Formule 1.

Ook de F1-bolides helpen niet mee

Verstappen onderbouwt zijn onbegrip over de keuze voor circuits waarop gesprint wordt ook. De race in Singapore, waar hij overigens won, is volgens hem een goed voorbeeld. "Het circuit is geweldig, maar het probleem dat we op dit moment hebben, zit hem in de inhaalmodus: die doet hier bijna niets", aldus de viervoudig wereldkampioen. "Op de rechte stukken win je niet echt veel. Dus dat, en gezien de huidige regels en onze geweldige accu’s, levert het gewoon niet veel op."

Je kunt op dit moment niet eens heel dichtbij komen of enorm veel te hard rijden. We hebben dus een langer recht stuk nodig, of een echte haarspeldbocht om in te halen, maar zelfs dan hebben we ook een groter snelheidsverschil op het rechte stuk nodig", verklaart Verstappen.

Of de woorden van de Nederlander enig gewicht hebben bij de Formule 1, moeten we nog maar afwachten. Vooralsnog staat er sowieso een F1-polonaise in Monaco gepland op 5 juni 2027.

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