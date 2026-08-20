Geely's solid state gaat 1 miljoen kilometer mee, maar dat zegt helemaal niks

Hoewel automakers in China geen auto meer kunnen slijten en er al helemaal niets meer op verdienen, vechten ze elkaar de tent uit als het aankomt op wie de beste solid-state-accu's heeft. Geely doet nu weer een poging en claimt 1.000 kilometer per lading en in totaal minimaal 1.000.000 kilometer met een accupakket. Er is alleen een heel groot probleem.

Als je het nieuws rondom de solid-state-batterijen een beetje volgt, dan weet je dat de ontwikkelingen alles behalve stil staan. Vooral de Chinese auto- en accubouwers steken elkaar naar de kroon. Er wordt gestreden met hogere laadsnelheden, lagere gewichten, kleinere omvang, grotere actieradiussen en nu ook hoeveel kilometer ze mee zouden moeten gaan.

Duizend keer 1.000 km

Geely gaat daarin vooralsnog het verst, want het dropt nogal wat grote claims. Niet alleen zou het een solid-state-accu van 500 Wh per kilogram gemaakt hebben (gemiddeld zit een reguliere natte accu nu rond zo'n 200 Wh/kg), hou zou ook nog eens een enorme actieradius van 1.000 kilometer opleveren en in totaal een miljoen kilometers in zich hebben. Kortom: deze accu is alles waar de EV-rijder van droomt.

Maar er zit een heel grote maar aan dit verhaal, want Geely heeft eigenlijk nog niets. Het zegt volgend jaar voor het eerst met het prototype van dit soort batterijen te gaan testen in verschillende voertuigen van dochtermerkten (Volvo, Zeekr. LynK&Co, Polestar, Lotus en Smart). En dat klinkt alsof er flink aan de weg getimmerd wordt, maar het zegt nog helemaal niets over de de belangrijkste horde waar alle solid-state-batterijen achter blijven hangen: massaproductie.

De laatste horde is nog niet genomen

Hoe mooi de miljoen kilometers ook mogen klinken, verder dan theorie komt het nog niet. En zelfs als het uiteindelijk bewezen wordt, moet de massaproductie van dit type accupakket ook nog maar mogelijk zijn. Veel van dit soort projecten werken enkel in labs, zijn enkel op kleine schaal te produceren door complexiteit, of zijn simpelweg te duur om massaproductie mogelijk te maken. Laat staan dat ze kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden om de naam 'solid-state' te mogen dragen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat het schermen met actieradius van enkel een accupakket sowieso nergens op slaat. Als je 4 kWh in een vrachtwagen meubelt, kan je die 1.000 km wel vergeten. Andersom: als je 250 kWh in een Smart #2 weet te krijgen, dan is die 1.000 km misschien wel haalbaar. Met andere woorden: er mist wederom teveel context rondom deze claim om er iets mee te kunnen. Maar het klinkt natuurlijk wel als een prachtige stap voorwaarts.

Kortom: eerst zien, dan geloven.

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