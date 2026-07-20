Hierom is de benzine in Spanje zo goedkoop

We zullen je eens haarfijn uitleggen hoe die vork nou in de steel zit.

Dat Nederland een van de duurste landen van Europa is om te tanken, zal niemand verbazen. Voor een liter benzine betaal je langs de snelweg inmiddels zo'n €2,43. In Duitsland ben je ongeveer €1,80 kwijt, in Luxemburg rond de €1,65 en in Spanje gemiddeld €1,64 en daarmee is het land van de kersverse wereldkampioen het goedkoopste van Europa. Zeker als je even van de snelweg afgaat, dan kun je zelfs voor ongeveer €1,46 per liter tanken.

Een volle tank van 50 liter scheelt dus al snel 40 tot bijna 50 euro. En nee, dat komt niet doordat de benzine in Spanje anders is. Maar waar komt het dan wel door? Dat gaan we je vertellen. En we denken ergens dat het geen verrassing is.

Spanje heeft een wonderbenzine die bijna niks kost per liter. Hele stuwmeren vol hebben ze daarvan en ze geven het bijna weg... Nee joh!!! Het komt allemaal door de overheid. We weten het, een enorm open deur, maar we benadrukken het nog maar eens. Het komt allemaal door de overheid. Tuurlijk helpt de oorlog in Iran ook niet mee, maar die wordt ook niet door particulieren gevoerd. Dus... Maar waar zit hem dan dat grote verschil? Simpel. Dat is een keuze. Die uit vrije wil wordt gemaakt. Iedere overheid mag namelijk zoveel mogelijk accijns heffen als ze zelf willen. Niet zo weinig als ze willen, maar wel zo veel.

Accijns heffen is namelijk verplicht, Brussel heeft daar een minimum voor vastgesteld. Daaronder mag niet, maar daarboven dus wel. En dat doet Nederlands dus meer dan Spanje. En eigenlijk vrijwel alle andere landen ter wereld, want we hebben op Hongkong en Malawi de prijzigste peut van de planeet.

Komt ook door de 21% btw die Nederland over die accijns gooit. Doen anderen ook niet, of in elk geval minder. Je betaalt bij ons dus letterlijk belasting over belasting. Spanje pakt dat heel anders aan. Daar zijn de accijnzen veel lager. Dat is ook niet zo vreemd, want buiten de grote steden zijn veel mensen afhankelijk van de auto en zijn de afstanden vaak veel groter dan bij ons.

Het prijsverschil zit dus nauwelijks in de brandstof zelf. Dat zit vooral in wat de overheid besluit eraan te verdienen.

Maar dat wisten we eigenlijk al toch? Maar het nog een keer horen kan nooit kwaad.