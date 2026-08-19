Mazda wil de wankelmotor terugbrengen met een van de meest problematische systemen ooit

Naast de harten gewonnen te hebben van een relatief groot aantal liefhebbers, kan je rustig stellen dat de wankelmotor niet bepaald het succes heeft gezien waarop Mazda misschien wel gehoopt had. Toch wil de Japanse autobouwer het concept niet loslaten en poogt het nu te laten zien dat de dorito-motor ook milieuvriendelijk kan zijn.

Als zelfs een kleine wankelmotor als aggregaat in een moderne EV niet optimaal functioneert, dan zou je toch denken dat het tijd is om het hele concept na meerdere decennia proberen eens los te laten. Maar daar willen ze bij Mazda niet aan. Het unieke karakter van de wankelmotor heeft een te grote aantrekkingskracht en leent zich uitstekend voor de sportievere auto's waar enthousiastelingen de gebreken van de rotormotor voor lief nemen. En die potentie is er zeker, maar dan moet zo'n verbrandingsmotor wel aan de tegenwoordig erg strenge milieueisen voldoen. En dat is nu net iets waar hij zich niet voor leent.

Dat kan beter

Daarom bedacht Mazda dat de verbranding van de vieze stoffen wat efficiënter kan gebeuren. Uit een recente patentaanvraag blijkt namelijk dat de Japanners bedacht hebben om verse uitlaatgassen opnieuw in de motor te voeren, om daarmee wat meer schadelijke gassen te verbranden en dus minder uitstoot te hebben.

Of dat voldoende oplevert om door de emissietesten van tegenwoordig te komen? Dat weet nog niemand. Wat we wel weten is dat we dit al eens eerder gezien hebben en dat het niet bepaald een positieve uitwerking heeft op de duurzaamheid van brandstofmotoren: het is een versie van de welbekende EGR. Juist. Dat ding dat altijd smerig wordt en verstopt raakt waardoor hij voor meer problemen zorgt dan dat hij oplost. Die toevoegen aan een toch al ietwat onderhoudsgevoeligere motor lijkt ons niet het beste idee ooit.

EGR, maar net wat anders

Wellicht dat Mazda's aanpak minder problematisch is, want het voorgestelde systeem werkt iets anders dan de EGR-probleemveroorzakers die we bij andere fabrikanten zagen. Mazda filtert namelijk twee verschillende uitlaatgassen uit: de hetere, afkomstig uit de zijkant van het blok, en een ietwat afgekoelde, uit overige poorten in het blok. Hierbij voert het de hete uitlaatgassen direct naar de turbo, en gaat de wat koelere variant via een EGR-koeler terug naar het blok. Hierdoor zou de motor niet alleen schoner worden, maar ook meer vermogen kunnen genereren.

Een extra bijkomend voordeel is dat de EGR-koeler kleiner kan zijn, omdat de lucht die hij toegevoerd krijgt al koeler is. Hij hoeft dus minder werk te verzetten om de uitlaatgassen op een schappelijke temperatuur te krijgen om het weer terug te voeren naar de motor. Daarnaast treden er niet of nauwelijks verliezen op bij de turbo, aangezien die een stabiele toevoer van de hetere uitlaatgassen krijgt en dus optimaal kan blijven werken.

Op papier klinkt dit natuurlijk als een pure win-win-situatie. Maar dat is de wankelmotor op zichzelf ook, en dat pakte toch iets anders uit in de realiteit. Of het toevoegen van een EGR-oplossing dat beter maakt? Misschien gaan we het ooit meemaken in de sportwagen die het merk al heel lang teaset.

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