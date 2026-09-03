Hierom is een rijderswissel tussen Verstappen en Piastri nog steeds mogelijk

We waren al zo blij dat Max Verstappen zijn naam voor nog eens vier jaar aan Red Bull had verbonden, maar nu blijkt dat het misschien helemaal niets uitmaakt en dat een rijderswissel met Oscar Piastri nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Het houdt niet op, niet vanzelf.

Toen onze volksheld voor aanvang van ons laatste volksfeest in Zandvoort aankondigde dat hij zijn handtekening onder een verdacht langdurig contract met Red Bull had gezet, keerde de rust weer terug in de wereld van de Formule 1. Chaos in de paddocks en op de grid was voorkomen, iedereen kon weer verder met zijn dagelijkse werkzaamheden. En toen begon men zich te realiseren dat Verstappens verbintenis eigenlijk maar weinig betekent behalve een aanzienlijke loonsverhoging.

Als, als, als

Of zoals F1-journalist Andrew Benson van de BBC in zijn column schrijft: in het nieuwe contract zit gewoon weer een exitclausule die ervoor zorgde dat dit geruchtencircus überhaupt op gang kwam. En dat, zo vermoedt hij, kan in 2027 voor een precies hetzelfde scenario zorgen.

Op dat moment komt ook coureur Oscar Piastri van McLaren weer in beeld. "Het is een feit dat McLaren deze zomer heel graag Verstappen onder contract had willen vastleggen als coureur voor het team. En als ze dat hadden gedaan, dan had vrijwel zeker Piastri het veld moeten ruimen", stelt hij. "Hoewel dat nu niet meer mogelijk is door Verstappens contract met Red Bull, staan ook in die nieuwe overeenkomst exitclausules. En als Red Bull blijft aanmodderen volgend jaar, kan het prima zijn dat McLaren nog een poging doet om Verstappen binnen te halen."

Of wordt het Aston Martin of Ferrari?

Zo lusten we er natuurlijk nog wel een paar. Wellicht zegt Fernando Alonso eindelijk de Formule 1 gedag, terwijl Adrian Newey juist Aston Martin op de rit heeft en CEO Lawrence Stroll het prima vindt om heel diep in de buidel te tasten om onze favoriete Limburger te overtuigen om zich in het groen te hijsen. Of misschien houdt Lewis Hamilton het wel voor gezien en gaat hij de wereld rondreizen in zijn nieuwe F40, waardoor Ferrari zijn unieke aantrekkingskracht onder F1-coureurs gaat uitoefenen op Verstappen.

Zolang de viervoudig wereldkampioen zich eigenlijk nergens echt aan verbindt en allerlei uitwegen in zijn contract laat bouwen, kan hij op elk moment een team verlaten. Of dat nu Red Bull, McLaren, Aston Martin of Ferrari is.

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