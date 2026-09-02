Hierom is het bijzaak dat de Bentley Torcal de krachtigste Bentley ooit wordt

Aangezien de Bentley Torcal het allereerste volledig elektrische model van de Britse autobouwer wordt, is het eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat het ook de krachtigste wordt. Oh, en hij kan ook het snelst optrekken van alle luxe sloepen van het merk. Maar daar moeten we eigenlijk geen aandacht aan besteden.

Voordat we uitleggen waarom we van Bentley geen aandacht aan het vermogen van de Torcal mogen besteden, moeten we er toch even wat aandacht aan besteden. De automaker zelf geeft geen enkele indicatie van het vermogen, behalve dat het zegt dat het 'Bentley's most powerful production car ever' zal worden.

Ergens tussen de 783 en 1.156 pk

Gelukkig hebben we bij Autoblog een enorm archief en konden we redelijk snel uitvinden dat het betekent dat de Torcal minimaal 783 pk en 1.001 Nm moet meekrijgen om de 782 pk en 1.000 Nm sterke Bentley Continental GT Speed te verslaan.

Gezien de Torcal op hetzelfde platform als de Porsche Cayenne Electric rolt, is dat overigens niet bepaald een uitdaging. Deze enorme SUV schermt namelijk met een maximaal vermogen van 1.156 pk en 1.500 Nm. Kortom, nu heb je een ruw idee in welke regio het vermogen van de nieuwe Britse EV komt te liggen.

Het is wat je ermee doet

Maar zoals gezegd: dat boeit helemaal niet. Het enorme vermogen is slechts bijzaak en helemaal niet de hoofdreden voor Bentley om een persbericht uit te sturen. Het gaat niet om de hoeveelheid pk's, maar om wat de Torcal ermee kan. Naast heel snel optrekken, waarover Bentley zegt dat de Torcal de "snelst accelererende Bentley ooit wordt", geven de krachtige elektromotoren de Bentley de mogelijkheid om het comfort nog verder te verhogen en om aan de hoge eisen van de Bentley-koper te voldoen.

Wat is dat dan precies? Een directe reactie op het indrukken van het stroompedaal en een onafgebroken gevoel van krachtige acceleratie. Of zoals de Britse autobouwer het zelf heel mooi zegt: "Het resultaat is een onverbiddelijke maar prachtig verfijnde prestatie die zowel opwindend als intuïtief aanvoelt."

We moeten het nageven: Bentley weet met heel veel mooie woorden te vertellen waarom de praktische voordelen van elektrische aandrijflijn (snelle gasrespons, stevig optrekken en goede acceleratie op hogere snelheden) heel goed past bij een luxe grand tourer die het al decennia bouwt.

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