Hierom is jouw slimme snelheidsassistent onbetrouwbaar en onveiliger dan je denkt

Als je een moderne auto hebt, dan is er een ding dat je sowieso altijd doet als je instapt: de verplichte slimme snelheidsassistent uitzetten. Niet alleen is het rete-irritant om de hele tijd de alarmbellen af te horen gaan als je 1 kilometer te hard rijdt, ook is het systeem gevaarlijker en inaccurater dan tot nu toe gedacht.

De Britten van Tatcham Research bedachten namelijk dat het eens tijd was om wat beter naar deze zogenoemde ISA-systemen te kijken. Het viel hen namelijk op dat de manier van goedkeuren die de EU er aan overhoudt, alles behalve logisch was. Op zich is dat natuurlijk geen verrassing, want het aantal dingen dat de EU wel op een logische manier aanpakt is op minder dan één vinger te tellen.

Ook de uitkomst van het eigen onderzoek was geen verrassing: ISA-systemen werken consistent slechter dan de EU denkt. Dat leggen we graag even uit. Het is namelijk zo dat een auto met een ISA over een afstand van 250 kilometer met een accuratie van 90 procent de maximale toegestane snelheid goed moet kunnen weergeven om te voldoen aan de Europese eisen. Dus als je een lang stuk Autobahn kiest en die op en neer rijdt, dan kom je al snel boven dat percentage uit. Tatcham vloog het iets anders aan en keek, onafhankelijk van gereden afstand, of een auto bij een snelheidswisseling het de juiste nieuwe maximale snelheid aangaf.

BMW doet het best goed

Twee voorbeelden: de ISA in de MG ZS presteert volgens de EU met een accuraatheid van 91,2 procent. Uit de test van Tatcham blijkt dat de auto het bij ruim een kwart van de tegengekomen snelheidswisselingen fout te hebben. De accuraatheid daalde daarmee naar 74,3 procent. De BMW 5 Serie doet het volgens de EU nagenoeg perfect, met een score van 98,4 procent. Maar in handen van Tatcham kwam de Duitser niet hoger dan 90,3 procent. Nog steeds een goede score, maar toch slechter dan de EU denkt.

Daar zit hem volgens Tatcham ook de crux. Veiligheidssystemen moet heel goed werken. Als ze dat niet doen, dan zetten mensen ze uit, wat nu dus heel vaak het geval is. Maar de onderzoekers stellen dat er nog een extra gevaar aan de slechter dan gedacht werkende ISA-systemen kleeft: sommige auto's passen hun snelheid namelijk automatisch aan, aan de borden die ze lezen. Daarmee zou het dus kunnen voorkomen dat een vierwieler ineens zijn anker uitgooit, omdat hij 40 km/u op een bord op de afslag leest, terwijl hij zelf op de snelweg met 130 km/u rijdt. De incorrecte lezing kan dus voor levensgevaarlijke situaties zorgen.

Het kan wel...

Het idiote aan het bovenstaande is het feit dat Tatcham claimt dat automakers alle middelen hebben om de aan boord aanwezig zijnde snelheidscontroleur nagenoeg perfect te laten werken, maar dat ze dit blijkbaar nalaten. Het roept dan ook niet alleen de EU op om de manier van testen aan te passen, maar vraagt fabrikanten ook om hun steentje bij te dragen.

Jammer dat alle betrokken instanties hierbij nog steeds voorbij gaan aan de irritatiefactor van de systemen. Op je vingers getikt worden als je één of twee kilometer te hard rijdt, zal altijd genoeg motivatie blijven om het hele systeem telkens uit te zetten. En daar spelen de meeste fabrikanten dan wel weer op in, want in steeds meer auto's is dit met een snelkoppeling of één druk op de knop uit te zetten.

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