Hierom is jouw volgende Chinese EV gemaakt van hergebruikte bierblikjes

Naast de bekende importheffingen op Chinese EV's, werkt de Europese Commissie aan nog een manier om de invoer van auto's uit het Verre Oosten financieel wat onaantrekkelijker te maken. Maar de Chinezen zijn ons Europeanen ook op dit vlak weer een stap voor.

Als het aan de EU ligt, dan komt er namelijk binnenkort nog een importheffing bij die wordt berekend op de CO2-uitstoot die bij de productie van een auto vrijkomt. Het idee hierbij is dat de Chinese partijen, die het over het bijvoorbeeld niet zo erg vinden als de gebruikte energie uit een kolencentrale komt, hierbij in het nadeel zijn tegenover Europese fabrikanten die juist heel erg proberen om zo CO2-neutraal mogelijk te produceren.

Onder Europese gemiddelden

Een punt van aandacht is de productie van aluminium voor onder andere structurele delen van de auto. Om dit materiaal te winnen, wordt er nogal wat CO2 de wereld in geholpen. Nu is aluminium ook een heel goed recyclebaar materiaal, daarmee wordt de uitstoot al aanzienlijk beperkt dan bij het winnen van de benodigde grondstoffen. In Europa komt er nu zo'n 4,1 kg CO2 vrij per ton gerecycled aluminium. De Chinese autobouwer Xiaomi heeft dit weten te beperken tot 1,1 kg.

In dit geval hoef je Xiaomi niet op zijn woord te geloven, want het Zweedse IVL-instituut heeft de uitstoot gecontroleerd en onafhankelijk bevestigd en internationaal geregistreerd. Daarnaast hoeven er ook geen twijfels te zijn over de structurele stevigheid van het gerecyclede materiaal, want om zeker te weten dat ook dit wel snor zit, is het China Machinery Industry Federation ingeschakeld. De partij deed meerdere tests en bevestigde dat de stevigheid in lijn is met traditioneel aluminium. Ook als het materiaal is verwerkt.

Kan positief uitpakken

Volgens Xiaomi bespaart de door hun ontwikkelde manier van aluminium zo'n 800 kilogram CO2 per auto die uit de Chinese fabriek rolt. Opmerkelijk is wel dat zowel Xiaomi als de validerende partijen het nergens hebben over kosten. We hebben dus geen idee of de productie kostentechnisch aantrekkelijk genoeg is om ook te gebruiken. Het merk verkoopt nu elke auto met verlies, maar laat wel een stijgende lijn zien. Ook zijn er plannen om de auto's in Europa te introduceren, dus kan zo'n investering in schoner produceren in de nabije toekomst heel goed uitpakken.

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