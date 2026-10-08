Hierom is Max Verstappen blij dat Christian Horner niet meer bij Red Bull hoort

Je kunt veel over Christian Horner, ex-teambaas van Red Bull Racing, zeggen, maar niet dat hij geen succes heeft gehad in de Formule 1. Om dat te bereiken oefende hij blijkbaar nogal wat druk uit op zijn onderdanen, want volgens Max Verstappen gaat het na het vertrek van Horner allemaal wat gemoedelijker bij zijn team.

Red Bull Racing stond ruwweg 20 jaar onder leiding van teambaas Christian Horner. Hij begon zijn carriere op die positie in 2005 en werd er halverwege 2025 op onceremonieuze wijze uitgeknikkerd. Sindsdien heeft Fransman Laurent Mekies het stokje van de Brit overgenomen en gaat het, na een ietwat onstuimige periode, steeds beter met het Oostenrijkse raceteam. En dat komt mede doordat het stressniveau in het team wat lager ligt dan in de afgelopen 20 jaar, denkt Max Verstappen.

Voor iedereen beter

De Limburgse coureur geeft voor het eerst toe dat hij nooit helemaal achter de managementstijl van Horner heeft gestaan. "Eerlijk gezegd vind ik het fijn om te zien dat mensen goed met elkaar kunnen opschieten. Het is niet prettig als er voortdurend spanning tussen mensen heerst", vertelt Verstappen verwijzend naar de stress die de voormalig teambaas met zich meebracht "Natuurlijk vinden mensen het van buitenaf gezien leuk, maar eerlijk gezegd is het tussen de teams beter als je gewoon een vriendschappelijke relatie hebt."

Verstappen geeft niet geheel verrassend aan dat hij zich dan ook beter kan vinden in de wat rustigere sfeer bij Red Bull. "Het is dan niet zo spannend, maar ik vind het natuurlijk best leuk hoe het er op dit moment aan toe gaat, met ieders gedrag, laten we het zo zeggen", zegt hij. "Het is minder stressvol. We leiden allemaal een stressvol leven en als je daar af en toe wat stress uit kunt halen, is dat fijn."

Daarmee lijkt het erop dat het vertrek van Horner, hoe controversieel ook, uiteindelijk goed is geweest voor alle partijen. Zelfs voor Horner kun je moeilijk zeggen dat hij er slecht vanaf is gekomen, aangezien hij nogal wat miljoenen op de bankrekening mocht bijschrijven na zijn vertrek.

Hij doet maar

Ook twijfelt niemand aan de kundigheid van de man van Spice Girl Geri Halliwell. Maar of hij mogelijk terugkeert in de Formule 1, maakt Verstappen niet uit. "Hij heeft laten zien dat hij het goed heeft gedaan", merkt Verstappen op. "Natuurlijk doen er veel geruchten de ronde, en ik weet niet in hoeverre die waar zijn. Maar ik wil niet onbeleefd klinken, maar het is ook niet mijn probleem of zorg. Als hij wil terugkomen, en als er een goede kans is, weet ik zeker dat hij dat zal doen, maar ik weet niet waar dat zal zijn."

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