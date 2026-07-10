Technisch directeur bevestigt dat Red Bull niet aan Verstappens eisen kan voldoen

Dat Red Bull op z'n minst problemen heeft met het neerzetten van een competitieve auto waarmee Verstappen mee kan strijden voor de titel, is nu wel duidelijk. Het ligt ten gronde aan het hele geruchtencircus dat nu op gang is gekomen. Helaas voor Max lijkt het erop dat er geen verandering in de situatie gaat komen.

Het niet willen wisselen van het motorblok en de opnieuw falende achtervleugel waren afgelopen weekend de druppel die de emmer deed overlopen. Verstappen "was er even helemaal klaar mee" en verdween, nadat hij zei dat hij even een paar dagen radiostilte nodig had, zo snel mogelijk naar zijn vliegtuig. De verklaring van teambaas Laurent Mekies van Red Bull kon de gemoederen niet meer helpen, en nu komt er nog meer vrij slecht nieuws uit de renstal.

Geen ruimte meer

Technisch directeur Pierre Waché laat namelijk weten dat er amper nog ruimte is voor de verbeteringen die er eigenlijk nodig zijn. "Het grootste probleem dat we hebben is de capaciteit die we kunnen inzetten voor productie en onderzoek", legt hij uit. "Daarnaast gaat de auto van 2027 binnenkort in ontwikkeling, wat nog meer zal leiden tot compromissen in de ontwikkeling van de RB22."

Het onderliggende probleem is vooral de het kostenplafond dat niet meegeeft. "De afgelopen maanden zagen we een flinke toename in kosten, met name op het gebied van de materialen die we gebruiken. Ook zijn deze steeds lastiger te voorspellen door de invloed van de conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne. Veel van de materialen die wij gebruiken, worden ook ingezet bij de productie van wapens", verklaart hij. "De inkoop van deze producten is bijna twee keer zo duur geworden.

Met andere woorden: er is nog maar een beperkt budget beschikbaar wat ook nog eens ingezet moet worden voor de ontwikkeling van de auto van volgend jaar. Wat Waché hier dus tussen de regels door zegt is dat hij vermoedt dat de grootste stappen wel gezet zijn.

Het gaat niet om nu, maar om de toekomst

Het zal de positie van Verstappen ongetwijfeld niet makkelijker maken. Dit jaar is hoe dan ook al verspeelt, dus zijn de ogen op de seizoenen hierna gericht. Het zal voor de Limburgse coureur dan ook zwaarder wegen wat Red Bull hem kan bieden voor de jaren na 2026 dan wat het nu nog kan doen. Gezien de ontwikkeling voor volgend jaar al in de startblokken staat, heeft de Nederlander een goede onderhandelingspositie. Ook zal hij niet vergeten dat de nieuwe windtunnel van Red Bull begin 2027 in gebruik genomen kan worden, wat volgens het team een aanzienlijk voordeel betekent.

Het zou zomaar kunnen dan er in de afweging voor ontwikkeling van de huidige auto en die van volgend jaar, dus meer ingezet gaat worden op de toekomst en dat we Verstappen zullen zien strijden om te kunnen aansluiten bij de top drie.

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