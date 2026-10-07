Dit is waarom je 8 miljoen betaalt voor deze Porsche

Sommige mensen bestellen een Porsche 911 met een gek kleurtje en noemen hem daarna uniek. De eigenaar van deze RUF pakte het iets grondiger aan.

Hij liet namelijk zijn eigen interpretatie van de legendarische CTR2 Sport bouwen. En daarvoor haalde RUF iets uit de opslag dat daar al bijna dertig jaar stond. En voordat je denkt, wat is dat ook alweer, zo'n CTR2, dat kon je natuurlijk allang lezen bij ons mooie Autoblog.

Maar goed. Laten we verdergaan met het verhaal. Daarvoor kom je hier tenslotte. En daarvoor moeten we eerst even terug naar de jaren negentig. De RUF CTR2 was gebaseerd op de Porsche 993, al doet dat woordje gebaseerd hem eigenlijk tekort. RUF is officieel autofabrikant en maakte er een eigen monster van met een luchtgekoelde zescilinder met twee turbo's. De CTR2 Sport ging nog een stap verder met meer vermogen, een bredere koets en die enorme achterspoiler.

Er stond er nog eentje

Want RUF bleek al die jaren iets heel bijzonders te hebben bewaard. De allerlaatste ongebruikte W09-carrosserie uit het CTR2-tijdperk. Een fanatieke RUF-verzamelaar liep al tientallen jaren rond met het idee voor zijn ultieme CTR2 en ging ermee naar Alois Ruf. Zelfs Tony Hatter, de ontwerper van de Porsche 993, werd erbij gehaald. En die vonden het een mooi plan. En een lucratief plan, maar dat zeiden ze er omwille van de liefde voor het vak maar even niet bij.

Het project ging door en het resultaat heet Project Dragon.

En nu wordt het echt speciaal, dit is dus niet een oude CTR2 die een paar jaar geleden is gerestaureerd en flink aangepakt. RUF begon met die nooit gebruikte carrosserie en bouwde er een compleet nieuwe auto omheen. Daarom wordt hij als 1998 RUF aangeboden, terwijl hij pas in maart 2024 aan zijn eigenaar werd afgeleverd. En ze zijn behoorlijk losgegaan.

Project Dragon kreeg speciaal gemaakte koolstofvezel carrosseriedelen, een geïntegreerde RUF-rolkooi, keramische remmen en Bilstein PSS10-onderstel. Zelfs de centerlock-wielen werden speciaal voor deze auto door OZ Racing gemaakt. Achterin ligt gelukkig nog altijd een luchtgekoelde zescilinder. Ook die motor werd speciaal voor Project Dragon gebouwd en levert 621 pk bij 6.500 toeren.

Dragon Fire Orange

Dan de kleur. Die heet Dragon Fire Orange en is speciaal voor deze auto gemaakt. Subtiel is het niet, maar dat hoeft bij zoiets natuurlijk ook niet.

Binnenin is het trouwens minstens zo bijzonder. Daar zit onder meer een geïntegreerde rolkooi in en ook verder is Project Dragon volledig naar wens van de opdrachtgever opgebouwd. RUF heeft de auto bovendien officieel gedocumenteerd als CTR2 Sport ‘Dragon’.

En vervolgens heeft de eigenaar er bijna niet mee gereden. Onbegrijpelijk.

Sinds de aflevering in maart 2024 staat er slechts 759 mijl op de teller, zo'n 1.220 kilometer. Nu gaat hij alweer weg. Project Dragon wordt op 20 en 21 november in New York geveild, zonder minimumprijs. De schatting ligt tussen de 6 en 8 miljoen dollar.

Veel geld, maar zoals we in het Gooi zeggen 'liever duur dan niet te koop...' En een tweede ga je er ook nooit van vinden, dit was de laatste nieuwe 993-koets die RUF nog had liggen.

Zou jij het er voor over hebben? Wij wel. Alleen kunnen we het zelfs met z'n allen niet betalen. Bij lange na niet zelfs.

Stom.