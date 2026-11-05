Bedrijven willen wel elektrisch rijden, maar degenen die het moeten doen niet

Als je als zakelijke rijder een nieuwe auto mag uitkiezen, dan zou je zeggen dat een elektrische variant nogal aantrekkelijk is. Vooral voor de portemonnee. Maar wat blijkt: er zijn genoeg redenen waarom werkend Nederland toch nog liever benzine blijft rijden.

Het wordt Nederlandse bedrijven steeds lastiger gemaakt om nog benzine- of dieselauto's aan hun medewerkers te kunnen aanbieden. Daarentegen wordt het aantrekkelijker gemaakt om over te stappen naar een milieuvriendelijker alternatief. Maar daar kijkt de werknemer niet naar, zo blijkt uit onderzoek van Arval BNP Paribas. De leasende Nederlander heeft genoeg redenen om zich niet in een EV te laten duwen door de werkgever.

Geen (snel)lader, geen EV

Meer dan de helft van de ondervraagde organisaties geeft aan dat het nogal moeite heeft om de werknemers te overtuigen om elektrisch te gaan rijden. Bijna een derde hoort daarbij vooral dat er niet thuis geladen kan worden, wat het leven met een EV iets lastiger maakt. Een kwart van de bedrijven geeft aan dat de medewerkers veel rijden en verwachten dat ze tegen een tekort aan laadpalen zal lopen als ze onderweg zijn.

Dat laatste is blijkbaar nogal belangrijk voor leasend Nederland, want vooral deze groep kiest er buitensporig vaak voor om aan de snellader te gaan staan. En dat is niet heel gek, want het is natuurlijk lekker makkelijk en snel. En daarbij: de baas betaalt toch wel en de accuslijtage is voor de volgende eigenaar een probleem, dus de nadelen bestaan niet. Al voelt de baas het wel in de portemonnee, want door het overdadige snelladen zijn de mobiliteitskosten per werknemer afgelopen jaar met 11 procent gestegen.

Hoe dan ook elektrificeren

De aankomende pseudo-eindheffing speelt voor veel bedrijven een grote rol om een poging te doen om versneld het wagenpark te elektrificeren. De weerstand bij de medewerkers helpt daar niet bepaald aan mee. Toch geeft ook een tiende van de bedrijven aan dat, ongeacht de eindheffing uitgesteld wordt of niet, nog altijd benzineauto's in het wagenpark te behouden. Ruwweg de helft wil nog voor het eind van het jaar de nodige leasecontracten voor benzineauto's afsluiten, omdat deze dan nog onder de overgangsregeling zullen vallen.

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