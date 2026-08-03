Max Verstappen is een doorn in het oog van de FIA

Dat Max Verstappen het niet helemaal eens is met de nieuwe regeles van de Formule 1 weten we nu wel. Iets topman Stefano Domenicali van de Formule 1 best vervelend vindt. Naast de grote baas zijn ook de mensen die de regels moeten handhaven niet heel blij met Verstappen.

Het komt niet heel vaak voor dat Max Verstappen een straf aan de broek krijgt tijdens een race. Iets wat volgens FIA steward Vitantonio Liuzzi niet meer dan begrijpelijk is. In een interview legt hij uit dat de Limburger iemand is die de grenzen van de regels opzoekt en zich vervolgens precies in dat grensgebied blijft ophouden.

Op de grens

Volgens Liuzzi is Verstappen daarin absoluut de enige op de grid. En dat stelt hem in staat om situaties naar zijn hand te zetten waar anderen dat niet kunnen. Maar aan de andere kant is het voor de stewards ook een uitdaging om met een coureur als Verstappen om te gaan.

"Als steward daagt hij ons echt uit. Telkens als we een incident moeten afhandelen, begeeft hij zich precies op het randje van de regels", aldus Liuzzi. "Het is moeilijk om zijn acties te analyseren, omdat hij ons altijd in een lastig parket brengt, terwijl andere incidenten vaak veel duidelijker en gemakkelijker te behandelen zijn."

Het helpt ook niet mee dat Max nogal koppig is. Omdat hij van de hoed en de rand weet, is het lastig om met hem te overleggen. "Max luistert amper. Hij geeft er niet om wat anderen te zeggen hebben", verklaart de steward.

Strategisch expert

Hoewel Verstappen het misschien niet helemaal eens is met de nieuwe regels, betekent niet dat hij zich er niet mee bezighoudt. Sterker nog, Luizzi durft te beweren dat de Limburger precies weet wat wel en niet kan en dat hij daar ook dit seizoen weer optimaal gebruik van maakt. Hij adviseert de rest van de Formule 1 dan ook om de acties van Max eens goed te analyseren.

"Ik zou ze aanraden om de inhaalregels nog eens zorgvuldig door te nemen en te bestuderen", zegt Liuzzi ,die de nadruk legt op de strategische kant van Verstappens rijkunsten. "Zelfs tijdens het inhalen of wanneer hij wordt ingehaald, denkt hij altijd na over zijn positie; als hij dat niet goed doet, is hij degene die in de fout gaat.”