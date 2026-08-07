Nee, jouw oude benzineauto is niet beter voor het milieu dan een EV

Jahoor, we hebben er weer een: een onderzoek die zegt dat een elektrische auto toch echt beter voor het milieu is dan een benzineauto. In dit geval zelfs een jonge, zuinige benzineauto die een jaar of twee geleden van de band kwam rollen. Maar er zijn wat haken en ogen.

Als het nog niet duidelijk was dat een elektrische auto milieuvriendelijker is dan een benzineauto, dan weten wij het ook niet meer. Over de hele levenscyclus van een ICE en EV als ze op hetzelfde moment van de band gerold zijn tot het eindigen op de schroothoop, blijkt de EV, ondanks zijn hogere uitstoot bij de productie, toch keer op keer de winnaar. Volgens het laatste onderzoek geldt dat zelfs nog als die levensduur slechts een jaar of twee is.

Benzine is bijna altijd slecht

Onderzoekers Elliott Campbell van de University of California en Roland Geyer van UC Santa Barbara vonden het nodig om eens uit te zoeken op welk punt automobilisten uit hun benzineauto en in een elektrische auto zouden moeten stappen. Niet vanuit het oogpunt van de portemonnee, maar vanuit de milieuvriendelijkheid gezien. en wat blijkt: vanaf, nou ja, eigenlijk direct al bij het van de band rollen nut heeft.

Op basis van Amerikaanse data vonden de twee heren dat, met de hele energiemix en het verbruik van de auto's in acht genomen, het na twee jaar al een goed idee is om een benzineauto naar de sloop te brengen.

"We hebben vastgesteld dat je in de overgrote meerderheid van de gevallen, zelfs bij een gloednieuwe benzineauto, veel beter af bent als je die auto laat slopen en overstapt op een elektrische auto", zegt Campbell. "Het kost weliswaar meer energie om een elektrische auto te bouwen, maar de besparingen die je tijdens het rijden realiseert, wegen ruimschoots op tegen alle initiële kosten."

Maar slopen is best wel extreem

Nu denken de onderzoekers niet dat mensen naar aanleiding van hun bevindingen ineens massaal hun auto's gaan inleveren en een nieuwe EV aanschaffen. Maar ze hopen wel dat het duidelijk is geworden dat het niet waar is dat doorrijden in een brandstofauto milieuvriendelijker is dan elektrisch gaan rijden.

Maar er zijn ook wat uitzonderingen. Een elektrische auto rijden heeft enkel nut als de benodigde stroom hiervoor niet voornamelijk afkomstig is uit kolencentrales. Daarnaast is het ook beter voor het milieu om door te rijden in een benzineauto als daarmee minder dan 7.000 kilometer per jaar afgelegd wordt.

Kritiek op het onderzoek is er ook. Zo wordt er gewezen op het extreme van slopen. Het is onlogisch om te denken dat jonge auto's eindigen als schroot. De financiële waarde is te hoog, dus zouden ze vooral op de tweedehandsmarkt eindigen. De (financiële) impact hiervan is niet meegenomen in het onderzoek, waardoor er een incompleet beeld geschetst wordt.

Toch denken de onderzoekers dat slopen niet zo'n gek idee is, als daar subsidies aan gekoppeld worden. Deze zijn al vaker en in meerdere landen succesvol gebleken en kunnen dat nu dus weer zijn.

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