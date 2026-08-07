Hierom moet je volgend jaar nog vaker Formule 1 kijken, volgens de CEO

Hebben de Formule 1-teams eindelijk een paar weekjes vakantie, komt de grote baas van de koningsklasse met ietwat tegenvallend nieuws voor ze. Volgend jaar wordt nog veel drukker.

De Formule 1 is nog nooit zo populair geweest. Mede dankzij ons aller favoriete coureur Max Verstappen en natuurlijk een beetje hulp van Netflix dat de Amerikaanse fans ineens over de streep trok om races te kijken, trekt elk raceweekend recordaantallen kijkers en bezoekers. En dat ruikt bij de Formule 1 naar meer, want geld stinkt natuurlijk niet.

Meer, meer, meer

Daarom kondigde CEO Stefano Domenicali van de Formule 1 vol trots aan dat er volgend jaar nog meer Formule 1 sprintraces op de kalender komen te staan. U weet wel, de mini-race die op de zaterdag voor de officiële race verreden wordt en waar maximaal 8 punten meet te verdienen zijn voor de coureurs.

"Ons sprintformat trekt meer mensen naar de vrijdagen en zorgt ervoor dat de aanwezigheid van fans op dagelijkse basis ook toeneemt over het hele raceweekend. We verwachten het aantal sprints volgend jaar verder uit te breiden en komen binnenkort met meer informatie", vertelde Domenicali tegenover analisten tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Liberty Media.

Dat de coureurs en de teams die de sprintraces mogelijk moeten maken, er al langere tijd niet bepaald positief naar kijken, wordt voor lief genomen. Het is algemeen bekend dat de teams een korte race op zaterdag onnodig veel risico vinden opleveren. Als er iets misgaat en er schade wordt gereden, telt dit tegen de costcap en brengt dat dus nog meer problemen met zich mee.

Op de juiste manier

Maar misschien ziet Domenicali dit ook in. "We willen het op de juiste manier aanpakken, want zo kunnen we er natuurlijk ook voor zorgen dat de schaarste een meerwaarde blijft. Als we het vanuit commercieel oogpunt overal zouden aanbieden, zou dat natuurlijk geen meerwaarde meer zijn."

Teambaas Flavio Briatore van Alpine ziet dat juist weer als een onnodige beperking. “Ik zou het bij elke race doen. Omdat we de toeschouwer iets extra’s moeten bieden. Want we doen helemaal niets voor de toeschouwer", aldus de excentrieke topman. "Vrijdagochtend is puur technisch. Je rijdt twee ronden, je komt terug, en het publiek denkt: oké. Na zaterdagochtend, na de kwalificatie, is het klaar: dan volgt de race. Met de sprintrace heb je tenminste twee races, twee starts, en rijdt de coureur voor iets. Hij rijdt niet alleen voor de techniek. En wat mij betreft moeten we de sprintrace hebben. Wat mij betreft: 24 races, 24 sprintraces."

Van dat laatste lijkt dus sowieso geen sprake. Maar zeg nooit nooit, want de kwartaalcijfers van Liberty Media waren niet al te positief. Door het wegvallen van vier races kakte de omzet met 38 procent in tot 764 miljoen dollar. En dat terwijl er wel 13 procent meer kijkers naar de overgebleven races waren, mede dankzij de deal met Apple voor de Amerikaanse markt. Kortom, er is nog een financieel gaatje te vullen. Wellicht met meer sprintraces.

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