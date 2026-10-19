We staan donderdag weer massaal in de file. Dit is waarom

Dat je het even weet

Dat je het even weet

Dat je het even weet

Wie donderdag met de auto naar zijn werk gaat, kan maar beter wat eerder vertrekken. Het kan namelijk een stuk drukker worden op de weg. Buschauffeurs leggen opnieuw massaal het werk neer, waardoor veel reizigers ander vervoer moeten zoeken.

Donderdag 22 oktober wordt voor de tweede keer in een week gestaakt in het streekvervoer. Bij de vorige staking reed volgens vakbond FNV zo'n 90 procent van de bussen niet.

En het kan nog weken duren

De chauffeurs zijn boos over de plannen van hun werkgevers. Die willen volgens de vakbonden onder meer langere onbetaalde pauzes en roosters die soms pas een dag van tevoren bekend worden.

De onderhandelingen over een nieuwe cao zitten muurvast. Zolang er geen oplossing komt, willen de vakbonden iedere week blijven staken. Mogelijk zelfs tot Kerstmis.Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor de mensen die afhankelijk zijn van de bus, maar ook niet voor de forens die dankzij de files zijn reis behoorlijkk langer ziet duren.

De staking duurt donderdag de hele dag en treft vooral regionale bussen. Ook sommige regionale treinen kunnen uitvallen. Het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag doet niet mee.

Hoeveel extra auto's er op de weg komen, is onbekend. Maar met duizenden reizigers die alternatief vervoer zoeken, kan het tijdens de spits behoorlijk druk worden. Niet alle bussen hoeven overigens uit te vallen, want chauffeurs mogen zelf beslissen of ze meedoen.

We hebben je dus alvast gewaarschuwd!

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