Hierom verwacht Max Verstappen een gridpenalty, maar Red Bull niet

Naarmate het seizoen vordert, groeit het aantal pentalies voor bijna alle coureurs. De reden is doorgaans het vervangen van onderdelen buiten de toegestane voorgeschreven aantallen. Red Bull weet daar vooralsnog binnen te blijven, maar zit op de grens. Max Verstappen heeft daarom al ingecalculeerd dat hij ergens in de aankomende paar races achteraan de grid moet starten.

In Baku werd duidelijk dat Red Bull toch aardige stappen had gezet om de andere topteams het vuur aan de schenen te leggen. De Ferrari's en McLarens konden zich niet aan de RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar meten, enkel de Mercedes van George Russell bleef buiten schot. Daarmee leek het er zelfs even op dat Verstappen dit jaar nog ergens kans maakt om een race te winnen. Iets wat eigenlijk al was afgeschreven.

Nog meer onderdelen nodig

Maar die uitblijvende overwinning wordt nog iets onbereikbaarder gemaakt door de toekomstvisie die de viervoudige kampioen erop nahoudt. Gezien het feit Red Bull voor de race. van afgelopen weekend het laatste beschikbare motorblok, turbo en uitlaat moest inzetten, lijkt het er sterk op dat er bij een volgende wissel de nodige gridpenalties uitgedeeld zullen gaan worden.

Volgens de Limburger is het dan ook onvermijdelijk dat er tussen nu en het einde van het seizoen niet wat extra pijn geleden moet worden. "Er zullen zeker wat penalties geïncasseerd worden", vertelde hij de media. Maar daar is teambaas Laurent Mekies van Red Bull het niet mee eens. De hoopvolle Fransman ziet nog kansen om het einde van het seizoen te halen met de in Baku in gebruik genomen motor.

"Het is allemaal nog niet zeker", legt Mekies uit. "Het hangt heel erg af van onze analyse van de problemen die we met zijn motor, die we uit de auto moesten halen, en of we die nog een keer kunnen gebruiken of niet. Op basis daarvan kunnen we pas bepalen of we het met deze vierde motor kunnen redden tot het einde van het seizoen."

Al gebruikte motor opnieuw inzetten

Het zou dus ook prima kunnen dat Red Bull de problemen met de verwijderde motor kan oplossen en die nogmaals in zou kunnen zetten. Het inzetten van een al reeds gebruikte motor kan zonder straf gebeuren. Datzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor alle andere onderdelen. Op de PU-ANC na heeft Verstappen alle toegestane aantallen onderdelen al ingezet.

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