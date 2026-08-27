Waarom Max Verstappen niet later zijn contract had moeten verlengen

Vorige week werden we lichtelijk verrast door het nieuws dat Max Verstappen zijn handtekening had gezet onder een nieuwe meerjarencontract met Red Bull. Dat moment had niet eerder of later moeten komen voor zowel Max als de Oostenrijkse renstal.

Na maanden vol geruchten over een mogelijke transfer naar Mercedes of McLaren en een oorverdovende radiostilte vanuit kamp Verstappen, begon het er de laatste weken toch steeds meer op te lijken dat Red Bull de meest logische keuze was. En ondanks dat meerdere 'experts' en commentatoren bleven volhouden dat teambaas Toto Wolff van Mercedes George Russell eruit aan het werken was om Verstappen een stoeltje te bieden en teambaas Zak Brown van McLaren zich al etend door een ton bananen aan het werken was, bleek de viervoudig kampioen al lang in gesprek te zijn met zijn huidige team.

Uitgelezen kans

Hoewel je kunt speculeren of de exitclausule de gesprekken tussen Red Bull en kamp Verstappen op gang heeft gebracht, kun je niet ontkennen dat de timing van het tekenen van het contract voor beide partijen op het perfecte moment kwam. Voor Red Bull was het behouden van de Nederlander zo'n beetje de enige levenslijn om een topteam te blijven en voor Verstappen was het de uitgelezen kans om zoveel mogelijk uit de contractonderhandelingen te halen.

Red Bull heeft sinds de veranderingen in het hogere management te maken met een leegloop van talent dat langere tijd belangrijk was voor het team, met daarbij Verstappens race engineer Gianpiero Lambiase wellicht als belangrijkste voorbeeld. Daarnaast is het overduidelijk dat het onder leiding van Mekies moeite heeft om de zaken op orde te krijgen en is duidelijk zichtbaar dat zo'n beetje heel de renstal aan Verstappen hangt.

En dat voelden ze niet alleen binnen het team, maar ook financieel begon de situatie pijn te doen. De sponsoren en geldschieters werden niet blij van een negatieve tendens gecombineerd met een onduidelijk toekomstperspectief. Dat werd natuurlijk versterkt door het feit dat Verstappen er ook nog eens slecht voor stond in het klassement en dus elk moment op de exit-knop kon drukken.

'Rampzalig'

Of zoals F1-commentator Alex Brundle het verwoord: "Kan je je de keerzijde voorstellen, als het anders had gelopen? Dat je als Mekies zijnde Red Bull overneemt, te midden van een leegloop van talent, en dat Verstappen dan ook nog eens vertrekt aan het einde van die periode. Dat zou rampzalig zijn geweest."

Maar zoals met alles, kan je er zeker van zijn dat ook deze samenkomst van omstandigheden weer voorbij zou gaan. Red Bull zou bijvoorbeeld de nodige talenten hebben kunnen aantrekken of ineens een doorbraak kunnen maken met de auto, waardoor Verstappen ineens voor het kampioenschap zou kunnen strijden. Daarmee zou de positie van Verstappen er niet beter op worden in de onderhandelingen. En omdat de Verstappens er niet bekend om staan dat ze de afwachtende types zijn, werd er gelijk toegeslagen en heeft Max zijn salaris aanzienlijk weten te verhogen zonder daar een echte commitment tegenover te zetten.

Zo'n contract staat natuurlijk leuk, maar dat zit ook deze keer vol met exitclausules, of 'afspraken', zoals Jos Verstappen bevestigde. Het contract waar Max zijn handtekening onder heeft gezet kan je dan ook beter zien als een intentieverklaring. Hij geeft ermee aan dat hij de aankomende jaren de intentie heeft om bij Red Bull te blijven, meer niet. Al moet zo'n monstersalaris die intentie toch wel een beetje vasthouden.

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