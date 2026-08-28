Hierom weigert elektronische deurhendel van de BMW iX3 soms opzettelijk dienst

Er is op dit moment nogal wat te doen over de elektronische deurhendels en de (gebrekkige) werking ervan. China grijpt in, de RDW niet en BMW verzint juist een manier waarop het geheel nog onduidelijker wordt. Maar alles gaat uit naam van veiligheid.

Ooit was er een tijd dat als een ruk aan de deurhendel van je auto ook daadwerkelijk betekende dat hij open ging. Met de opkomst van elektronische en verzonken deurgrepen is dat al lang niet meer het geval. Naast dat je met regelmaat moet wachten tot je überhaupt de mogelijkheid krijgt om een deur te openen, omdat de deurgrepen nog moeten uitklappen, is er ook nogal wat te doen over de elektronica die wel eens kan stoppen met werken bij een ongeval. Iets wat dodelijke gevolgen kan hebben, aangezien het hulpdiensten belemmert in hun werk.

Als jij per ongeluk niet oplet, doet BMW dat wel

Maar andersom heeft het ook soms een voordeel, denkt men bij BMW. Op de nieuwe iX3 Neue Klasse beperkt het Duitse merk namelijk expres de werking van de deurhendel aan de binnenkant. Dat houdt in dat je in sommige gevallen dus aan de hendel trekt, maar dat er niets gebeurt. Het resultaat: je zit iets langer opgesloten elektrische SUV dan je lief is. De schuldige: het nieuwe Exit Warning-systeem.

Het idee is dat dit systeem jou beschermt bij het uitstappen. Naast dat jij natuurlijk altijd eerst in de spiegel en over je schouder kijkt voordat je überhaupt een deur open slingert, houdt de BMW ook een oogje in het zeil. Met behulp van sensoren en camera's bepaalt het of je misschien toch per ongeluk een aankomende fietser of auto hebt gemist. Als dat zo is, dan kan de auto besluiten om de werking van de elektronische deurhendel even uit te stellen tot het naderende object gepasseerd is. Zo tik je nooit meer 'per ongeluk' iemand van z'n fiets, en kan niemand je deur er 'per ongeluk' uitrijden.

Niet nieuw, wel beter

Om maar even extra duidelijk te zijn: het systeem sluit je niet actief op in je eigen auto. Het vertraagt je alleen in het openen van de deur, omdat het anders op een onveilig moment zou gebeuren. Het is een verbetering van het al bestaande systeem dat BMW al jaren op andere modellen voert. Het verschil is dat de nieuwe variant naast alle visuele en geluidswaarschuwingen dus ook actief het openen van de deur kan uitstellen.

De uitgebreide versie van 'Exit Warning' is als eerste op de iX3 geïntroduceerd en zal later ook op de BMW i3, BMW X5 en BMW 7 Serie volgen.

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