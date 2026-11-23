Na een lange dag werken kan het toch heel fijn zijn om even in je eigen cocon der vrijheid te stappen. Muziekje aan en meeschreeuwen alsof je alleen op de wereld bent terwijl de rest van de file je vreemd aankijkt. Maar dat momentje voor jezelf haalt Audi vakkundig bij je weg in samenwerking met de workaholics van Microsoft.

We durven met enige zekerheid te gokken dat je een hekel hebt aan twee dingen die aan werk gerelateerd zijn: Outlook en Teams. Beide stukken wanstaltige stukken software waar je werkgever je mee verplicht te werken, omdat het de synergie zo lekker promoot, of welk slap excuus ze er ook aan durven te hangen. Gooi d'r nog een kwakje Copilot AI overheen en de ellende is helemaal compleet. En dat, lieve lezer, schotelt Audi je nu ook voor als je achter het stuur zit.

Altijd en overal productief dankzij Microsoft

Omdat je in de file ook liever e-mails aan het organiseren of de kwartaalcijfers met je collega's aan het doornemen bent dan dat je stembanden eruit schreeuwt op een klassieke beuker van een muzieknummer, vond Audi het een goed idee om zowel Microsoft Teams als Outlook beschikbaar te maken de nieuwste auto's via de Audi Application Store. Zo kun je via speciaal ontwikkelde AI-stemsturing rustig doorwerken op weg naar huis.

Het idee is simpel: terwijl jij met je handen aan het stuur zit en je ogen op de weg houdt, kun je de nodige mails opstellen en versturen. Ook kun je chatberichten beluisteren en beantwoorden en nieuwe afspraken inplannen. Alsof het nog niet genoeg is, kan je ook aan Teams-meetings deelnemen. Allemaal door tegen je Audi te praten.

Niet in het Nederlands

Gelukkig is er nog hoop dat je niet aan deze productiviteitsoverdosis hoeft te geloven. Audi geeft namelijk aan dat de Microsoft 365-apps alleen beschikbaar zijn in de A5, Q5, A6, A6 E-Tron, Q6 E-Tron, Q7 en Q9 die dit jaar van de band rolden. Ook kun je tegenover je baas beargumenteren dat het onhandig is om in het Duits of Engels je mail te beantwoorden. De software werkt op dit moment alleen nog met die talen. Audi belooft dat Nederlands snel volgt, helaas.