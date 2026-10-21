De ANWB krijgt bakken kritiek te verduren

Je betaalt jarenlang keurig voor pechhulp, in de hoop dat je er nooit gebruik van hoeft te maken. Maar als je dan ergens in Zuid-Frankrijk of Spanje met een rokende motorkap langs de snelweg staat, wil je natuurlijk wel geholpen worden. En daar gaat het volgens een hoop ANWB-leden behoorlijk mis.

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat maar liefst 40 procent van de ondervraagde automobilisten die in het buitenland pechhulp van de ANWB kregen, daar ontevreden over is. De klachten zijn niet mals. Mensen moeten urenlang wachten, krijgen geen informatie of moeten telkens opnieuw hun verhaal vertellen aan de alarmcentrale. Eén automobilist zegt zelfs 161 keer met de ANWB te hebben gebeld voordat hij geholpen werd.

Ook vervangend vervoer is slecht geregeld, zeggen ze

Ook vervangend vervoer blijkt regelmatig een probleem. Zo kreeg iemand na vijf dagen wachten een huurauto aangeboden die maar liefst 600 kilometer verderop stond. Daar heb je natuurlijk lekker veel aan als je eigen auto niet meer rijdt.

De ANWB erkent dat het beter moet, maar wijst erop dat pechhulp in het buitenland ingewikkelder is. De afstanden zijn groter en de organisatie is afhankelijk van lokale bergers en garages. De directeur vindt dan ook dat klanten hun verwachtingen moeten bijstellen.

Toch ook even een compliment voor de ANWB

Maar dan kom ik persoonlijk even met mijn mening over de buitenlandhulp van de ANWB. En ik herken helemaal niks van deze klachten. Vorige maand gaf mijn Volvo XC90 de geest op de snelweg vlakbij het Spaanse Tarragona. Een telefoontje met de ANWB en het circus werd in gang gezet. Binnen een uur was de berger aanwezig en bracht ons naar de dichtsbijzijnde Volvo garage. Daar concludeerden ze dat de auto echt niet verder kon en regelde de ANWB een huurauto.

Die moesten we 40 kilometer verderop gaan halen, maar de taxikosten mocht ik volledig declareren. Aangekomen stond er een gloednieuwe Mercedes GLC voor ons klaar, met zo'n 600 kilometer op de teller. Alle bagage paste erin en zo konden we binnen 6 uur weer verder met de reis. Wat echt bizar kort is als je bedenkt waar je gestrand bent.

De Volvo is vervolgens binnen een week naar de garage in Nederland gebracht, alwaar hij nu in goede handen is bij de kundige en aardige monteurs van DTS Lopik.

Kortom, ik ben juist hartstikke blij met de buitenland service van de ANWB. Zonder hen had ik echt een vreselijke kl*tetijd gehad langs de snelweg, maar dat gebeurde dus niet.

Dus wat mij betreft dikke vette hulde voor de ANWB. Laat die klagers maar klagen!

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