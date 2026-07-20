Hij is terug! De Smart zoals we hem gewoon willen

Als je tegenwoordig een Smart ziet rijden, moet je twee keer kijken. Niet omdat hij zo klein is, maar juist omdat hij dat vooral niet meer is. De #1 en #3 zijn natuurlijk prima elektrische cross-overs, maar met de originele Smart hebben ze ongeveer net zoveel gemeen als een G-Klasse met een fiets. Gelukkig lijkt Smart dat zelf ook door te hebben.

Eindelijk weer een echte Smart

De Smart #2 moet het merk dus weer terugbrengen naar waar het ooit groot mee werd: een lekkere kleine tweezitter die volledig is ontworpen voor de stad. Geen compacte SUV, geen vreemde verhoogde crossover, maar gewoon weer een kleine stadsauto die je wel overal kan parkeren.

Voor de wereldpremière in oktober op de Autosalon van Parijs wordt de #2 momenteel nog stevig getest. De gecamoufleerde prototypes leggen wereldwijd duizenden testkilometers af en daarbij draait het vooral om precies die dingen waar zo'n stadsauto goed in moet zijn.

Ingenieurs sturen de auto over nat asfalt, laten hem uitwijken voor onverwachte obstakels en beuken hem over hobbelige wegen en kuilen. Ook stoepranden worden meegenomen met de nieuwe Smart. Niet omdat dat leuk is, naja misschien een beetje, maar omdat het in de praktijk ook gewoon dagelijks gebeurt.

De bekende 'wielen-op-de-hoeken'-opzet keert namelijk terug. Daardoor krijgt de #2 een zo klein mogelijke draaicirkel en blijft er binnenin zo veel mogelijk ruimte over. Precies zoals de ForTwo dat ruim twintig jaar geleden ook gewoon deed.

Meer premium dan je verwacht

Smart wil niet alleen dat de #2 makkelijk door smalle straatjes kan scheuren, maar ook wat stiller aanvoelt dan zijn formaat doet vermoeden. Daarom wordt de auto ook uitgebreid getest op windgeruis, bandengeluid, trillingen en allerlei irritante kraakjes en piepjes die je normaal pas na een paar jaar ontdekt. Ze gaan zelfs zo ver dat ze verschillende banden uitproberen om de ideale balans te vinden tussen een aangenaam laag verbruik en zo min mogelijk rolgeluid. Top.

Uiteraard is het testteam ook bezig met de veiligheid. De nieuwe generatie van de bekende Tridion-veiligheidskooi moet ervoor zorgen dat het kleine EV'tje voldoet aan de veiligheidseisen van tegenwoordig, zonder dat lichte en compacte karakter kwijt te raken.

300 kilometer moet genoeg zijn

Over de technische specificaties laat Smart nog niet zo veel los. Helaas. Maar wel is al bekend dat de #2 een 37,5 kWh-accu krijgt. Daarmee zou de Smart een actieradius van ongeveer 300 kilometer moeten hebben. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de laatste elektrische ForTwo EQ, die met zijn 17,6 kWh-accu ongeveer 135 kilometer ver kwam.

Alle overige cijfers bewaart Smart nog even voor de Autosalon van Parijs in oktober. Dan weten we ook hoeveel vermogen de kleine EV krijgt en wat hij moet gaan kosten. Maar goed, alleen al het feit dat Smart weer een leuke compacte tweezitter bouwt is leuk nieuws.

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