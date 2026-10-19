Mercedes heeft goed nieuws voor fans van de G-Klasse

Mercedes kwam een tijdje terug met nieuws waar elke petrolhead van schrok: AMG ging zich bezighouden met viercilinders. Geen acht of zescilinders, nee vier. Goed, daar werd natuurlijk niemand enthousiast van en dat hebben ze geweten ook. Nu zegt het merk geluisterd te hebben en is het tijd om weer AMG te zijn. En dat geldt ook voor de nieuwe G-Klasse.

Een G moet wel een G zijn

Dat er een volgende generatie G-Klasse aan zit te komen komt natuurlijk niet als een verrassing. Dat en het feit dat Mercedes-AMG-topper Stefan Weckbach dit verklapte aan de media. En over één specifiek ding was hij heel duidelijk: de G-Klasse moet klaar zijn voor de toekomst, maar mag zijn ziel niet verliezen. Stel je voor, hij is straks opeens zuinig en aerodynamisch. Bah.

Hoe de volgende G er technisch precies uit gaan zien weten we niet. Dus wanneer die komt en met wat die komt is nog even een raadsel. Maar hij zal ongetwijfeld nog steeds vierkant zijn en een brandstofmotor hebben, daar kan je voorzichtig vanuit gaan.

Klagen helpt dus toch

En dan komen we bij de meest opvallende ontwikkeling: Mercedes heeft spijt. CEO Ola Källenius heeft namelijk eerlijk aan Road & Track toegegeven dat ze de V8-liefhebber toch een beetje hebben onderschat.

En dan heb ik het natuurlijk even over de C63 AMG, je weet wel, die met die viercilinder. De motor zelf was gekoppeld aan een hybride systeem en dat is natuurlijk helemaal niet gek in deze moderne tijd. Maar mensen kopen een AMG voor die V8, niet omdat ze willen klinken als een Honda Civic.

Nou daar heeft de Duitse autobouwer nu dus eindelijk van geleerd. Volgend jaar komt er een CLE63 AMG met V8, en meerdere modellen zullen dit voorbeeld gaan volgen. Hoera.

En voor de echte liefhebbers is er iets nog veel mooiers, namelijk een sprankje hoop. Op de vraag of er iets gedaan kan worden voor V12-klanten antwoordde Källenius slechts: “Watch this space.”

Wat daarmee wordt bedoeld? Geen idee, maar het is geen 'nee'.

Uiteraard ook wat elektra

Voordat de EV-liefhebbers zich nu buitengesloten voelen, geen stress. Mercedes trekt niet opeens de stekker uit de AMG. Ze zijn gewoon nog bezig met elektrische performance-techniek.

Ze zijn de elektrische tech gewoon als het tweelingbroertje van de V8. Dus elektrisch wordt niet meer gezien als de vervanger, maar gewoon een andere manier om dezelfde rol te vervullen.

En wat dat precies voor de volgende G-Klasse gaat betekenen? Daar horen we later vast meer over.

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