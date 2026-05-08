Historisch: Zwitserland heft anti-autosportwet helemaal op!

1 juli kent verschillende wijzigingen die de Nederlandse automobilist gaat beïnvloeden. Maar ook de Nederlandse racecoureur kan rekenen op een verandering. Op die dag is het weer toegestaan om autosport te bedrijven in Zwitserland. En dat is misschien wel bijzonderder dan je denkt.

Je bent wellicht al bekend met het verhaal, maar ik vertel het er toch maar even bij. Sinds 1955 is het in Zwitserland verboden om te racen in auto's. Dat kwam door de 24 Uur van Le Mans van dat jaar. Tijdens die editie vond een van de grootste rampen in de autosportgeschiedenis plaats. Pierre Levegh reed tijdens deze race in zijn Mercedes 300 SLR met startnummer 20. Hij knalde op het start/finish-gedeelte achterop een andere auto en schoot richting het publiek. Het ongeluk eiste het leven van Levegh en meer dan tachtig toeschouwers.

Direct na het ongeluk waren verschillende landen helemaal klaar met de racerij. Die rijke stinkerds die elkaar en dus ook toeschouwers doodrijden mogen dat lekker ergens anders doen. Ook Zwitserland stelde een anti-racewet in. En die wet hield lang stand.

Eerste moderne race in Zwitserland is alweer verreden

Er zou vervolgens 63 jaar lang niet geracet worden in Zwitserland. De Formule E krijgt echter de overheid zover om een race te houden in Zürich. Die vindt plaats op 10 juni 2018. Er volgt nog een E-Prix in Bern in 2019, maar daarna vinden de beleidsmakers het wel weer welletjes. Zwitserland gaat weer op slot voor de racerij.

Doorbraak

Sommigen zullen zeggen dat Formule E geen echt racen is waardoor er nu al 71 jaar geen échte autosportwedstrijden zijn gehouden in het prachtige land. Maar daar komt verandering in! Vier jaar geleden werd de aanzet gegeven. Toen nam de Zwitserse overheid een voorstel aan om de anti-racewet op te heffen.

In de jaren erna lag de wetswijziging stof te happen. Nu krijgt het eindelijk weer wat aandacht. De overheid heeft een klap gegeven op het wetsvoorstel. Vanaf 1 juli van dit jaar mag er binnen de landsgrenzen van Zwitserland weer geracet worden!

Feest in de straten van Zwitserland dus, maar dan is nog wel de vraag: waar gaan we dan racen? De Formule E legde twee stratenbaantjes uit in Bern en Zürich, maar we kunnen ook kijken naar circuits van voor de raceverbanning. Zo had je vlakbij het meer van Genève het Circuit des Nations. Tevens was er nog een circuit in Bern genaamd Bremgarten, maar dat bestaat niet meer. Waarschijnlijk verandert er in de praktijk dus nog niet zoveel voor de coureurs die in Zwitserland willen racen, maar het begin is gemaakt. Welkom terug bij de club, Zwitserland!