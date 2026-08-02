Hoe bevalt de Ferrari 12Cilindri in het groen?

De 12Cilindri voelt nog hartstikke vers, maar het is toch alweer dik twee jaar geleden dat we de auto voor het eerst te zien kregen. Misschien ben je er inmiddels al een beetje aan gewend.

We krijgen de auto nu ook in steeds meer kleuren te zien, ook in Nederland. Sinds de eerste 12Cilindri in januari 2025 op kenteken verscheen, is de teller al opgelopen tot 36 stuks. Daar zit ook dit exemplaar tussen in een kleur die niet enorm opvalt, maar wel bijzonder is. Deze auto werd door @ecnerualcars gespot in zijn vaste jachtterrein: Oisterwijk.

British Racing Green

Het lijkt te gaan om de kleur British Racing Green, of zoals deze kleur bij Ferrari heet: Verde British Racing. Dat klinkt een beetje raar, maar de kleur is er niet minder stijlvol om. Donkergroen past uitstekend bij een Grand Tourer van Ferrari. Wel missen we iets. Deze configuratie smeekt echt om zilverkleurige velgen.

We kunnen nu al stellen dat de 12Cilindri een toekomstige klassieker is, want het kan bijna niet anders of dit is de laatste non-hybride Ferrari met een atmosferische V12. En daarmee gaat de 12Cilindri dus een speciaal plekje krijgen in de geschiedenis van het merk.

Er komt waarschijnlijk nog wel een hardcore variant, maar eerlijk is eerlijk: Ferrari heeft het spelletje ook wel een beetje uitspeelt. De 12Cilindri heeft voor de vorm nog 30 pk meer gekregen dan de 812 Superfast, maar die was eigenlijk al overpowered met 800 pk op de achterwielen. Helaas klinkt de 12Cilindri iets minder fenomenaal dan de Superfast, maar dat is niks wat Novitec niet kan verhelpen.

Prijskaartje

Deze specifieke 12Cilindri heeft € 642.338 gekost. Dat is maar anderhalve ton meer dan een Ferrari Luce, dus dat valt reuze mee. Overigens is dit nog lang niet de duurste 12Cilindri op Nederlands kenteken: iemand heeft € 817.692 betaald voor een paarse 12Cilindri Spider.

De Italiaan met een Brits kleurtje roepen we deze week uit tot de Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

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