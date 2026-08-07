Sportsedan met historische naam krijgt 600 pk, maar...

Als ze bij Dodge één ding goed begrijpen, is het dingen sappig verpakken. Namen die zo infantiel klinken dat het weer cool wordt, veel nadruk op donkere, spannende thema's en goed weten waar je oorsprong ligt. Een nieuwe versie van de Dodge Charger heeft dat alles: 600 pk uit een benzinemotor, dikke aankleding en een historische naam: Super Bee. Gaaf! Er is wel één concessie.

Het ging bij Dodge niet helemaal zoals ze het bedoeld hadden. De nieuwe Charger heeft een indrukwekkend design, maar was bedoeld als EV. Goed, omdat dit nog niet helemaal overtuigd werd gedaan, kwam er ook een versie met zescilinder. Nu lijkt die volgorde compleet omgedraaid te zijn. De EV-versie wordt 'm niet en Dodge legt de nadruk op die versie met zespitter, die ze zelf Sixpack noemen. Daar komt nu een nieuwe versie van en die kijkt goed terug naar zijn verleden.

Hij heet namelijk de Super Bee. Die naam kun je wellicht kennen van de Coronet Super Bee, maar ook van een speciale versie op basis van de Charger uit 2006. Om toch even bij die Coronet te blijven: als je die koos met de 395 pk sterke, 440 cubic inch (7.2 liter) grote V8, had je te maken met de Sixpack-motor. Cirkeltje weer rond, want ook de moderne Charger Super Bee heeft een Sixpack.

Dus geen V8

Alleen eh, dat is wel een dingetje. De nieuwe Dodge Charger Super Bee heeft dus een 3.0 liter grote zes-in-lijn, geen V8. Een bijna zakelijke motor voor een auto die eruit ziet alsof hij elke ochtend zijn achterbanden wil oproken. Er is nog geen 6.2 HEMI-versie bevestigd voor de nieuwe Charger, dus we hebben het te doen met de Sixpack.

Dodge Charger Super Bee

Helaas dus geen V8-pret, maar wat krijg je wel met deze nieuwe versie? Welnu, de Dodge Charger Super Bee is de krachtigste Super Bee ooit. De zescilinder is namelijk voorzien van twee flinke Garrett-turbo's en is nu goed voor 600 pk. Daarmee is dit tot dusver de krachtigste Charger van het moment en is 'ie veel krachtiger dan de middenmoot van zijn voorganger (Hellcats daar gelaten).

Naast flinke Brembo-remklauwen en 20 inch velgen die standaard met Goodyear Eagle F1-banden komen, is de Dodge Charger Super Bee vooral een optisch feestje. Deze initiële foto's tonen de lanceerversie en een nieuwe kleur voor de Charger, Sucker Punch geheten. Je krijgt ofwel die kleur met een zwarte two-tone achterop, ofwel zwart voorop en de geelgroene kleur achterop. Tevens vind je achterop het Super Bee-logo, een bij met turbo's als poten. Jazeker.

Verder is aan de voorkant van de Dodge Charger Super Bee gezorgd voor extra koeling om die 600 pk efficiënter te leveren. Dat levert een agressiever front op en de Super Bee is te herkennen aan oranje dagrijverlichting. Wel zo makkelijk.

In het interieur is gezorgd voor bijpassende aankleding middels speciale stoelen. De stoelen van de Dodge Charger Super Bee zijn zwart, maar met Sucker Punch-kleurige stiksels en details. Waaronder ook het Super Bee-logo in de hoofdsteunen. Het stuur is eveneens voorzien van contrasterende stiksels en een 12-uursindicator in dezelfde kleur. Dit afgevlakte sportstuur is nieuw voor de Super Bee.

De Super Bee komt beschikbaar voor de twee- en vierdeurs Dodge Charger, helaas enkel in de VS. Daar worden ook binnenkort de prijzen bekend gemaakt.

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