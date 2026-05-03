Hoe deze gestoorde G-Klasse toch historisch verantwoord is

Om een Mercedes G-Klasse de perfecte hommage aan zijn origineel te maken, moet je eigenlijk zo weinig mogelijk eraan doen. De hoekige styling is expres gehouden zoals het oermodel uit 1979. Juist alle AMG-tierelantijnen en gekke velgen halen dat effect weg. Wanneer we een soort rijdende koortsdroom tegenkomen van hoe de G-Klasse was geworden als hij het front van de nieuwe GLC had gekregen, zou historisch besef wel het laatste zijn waar we aan denken. Toch is het zo.

Het betreft de Mercedes G-Klasse M Monogram 3.0 Iconic. Dit is een creatie van een bedrijf genaamd MetaGarage wat gevestigd zit in, jawel, Dubai. Dat een standaard G-Klasse daar voor plebejers is, dat snappen we. Een G63 is echter ook al vrij lafjes dus al die bijzondere Mansory's zijn ook veel voor deze regio bedoeld. Nu gaat het echter nog een stukje verder.

G-Klasse M Monogram 3.0

Om even te beginnen met de achterkant. Daar is allemaal niet zo heel veel aan de hand. Richting de zijkant vallen de bijzondere velgen op van de G-Klasse Monogram 3.0. Ook is hier natuurlijk lekker gek gedaan met sideskirts en dat soort werk. Allemaal nog niet zo merkwaardig, we zijn wel wat gewend.

Het is vooral de voorkant waar de G-Klasse Monogram 3.0 bijzonder wordt. Zoals gezegd lijkt het erop dat is geprobeerd om wat van de moderne touches van bijvoorbeeld de nieuwe GLC, toe te voegen aan de G-Klasse. Zo zien we de stervormige dagrijverlichting in de bumper, maar ook de gigantische grille. Hij geeft geen licht, dat had er ook nog eens bij moeten komen. Het geeft de G-Klasse een, eh, bijzonder voorkomen.

Historisch

De G-Klasse Monogram 3.0 inclusief ombouw zou zo'n 700.000 dollar kosten, een slordige 597.000 euro. Je vraagt je wellicht af: waarom?!? Welnu, het is historisch verantwoord volgens de tuner. De Monogram is namelijk geïnspireerd op een Mercedes uit 1956. Het betreft een Mercedes 300C (W186) sedan die door de niet onbekende carrosseriebouwer Binz is omgebouwd tot stationwagon. Ver voordat Mercedes zelf met stationwagons kwam. De welvingen in de motorkap, de rest van de voorkant en dus vooral die grille, zijn gebaseerd op het ding uit 1950. Vandaar het linkje met de GLC, die voorkant grijpt ook terug naar de grote chromen grilles van vroeger.

Op de achtergrond van één van de foto's van de G-Klasse M Monogram 3.0 zien we trouwens een Nederlands kenteken. Voordat je echter verwacht dat je dit gekke ding kon spotten in ons land: die zijn gegenereerd door onze grote vriend Art, volledige naam Artificiële Intelligentie. Om die reden weten we ook niet of er al een 'echte' bestaat. Wel dat je dus voor net geen 600.000 euro eentje kan laten bouwen: er komen 50 stuks.